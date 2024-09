"ON JE IDIOT..." Arturo Vidal žestoko udario po selektoru Čilea

NEKADAŠNjI reprezentativac Čilea Arturo Vidal žestoko je udario na selektora svoje zemlje, argentinskog stručnjaka Rikarda Gareku.

FOTO: Tanjug/AP

Vidal, jedan od najboljih igrača u istoriji Čilea, nastupao je svojevremeno za Bajern, Juventus, Inter i Barselonu, pre nego što je na konju, sa krunom na glavi prošlog leta predstavljen kao fudbaler Kolo-Koloa u kome je i ponikao.

- Igrač sam najbolje ekipe u Čileu, jedne od 16 najboljih u Južnoj Americi, normalno je da sam ljut što nisam u reprezentaciji. Selektor izgleda na TV–u gleda samo jednu ligu i to argentinsku. Taj idiot ne gleda ni Kopa libertadores. Zato uporno zove iste igrače i nema nikakve rezultate. Mnogima je odavno trebalo da se zahvali, ali on to ne radi i svesno guši mlade talente, kojima ne daje šansu, izjavio je Vidal.

Čile je nedavno izgubio od Argentine u gostima, pa od Bolivije kod kuće. U kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo imaju samo pet bodova i minimalne šanse da odu na planetarni šampionat 2026. godine.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.