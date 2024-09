FRANCUSKA SE ISKUPILA ZA PORAZ OD ITALIJE: "Trikolori" pobedili Belgiju u Ligi nacija (VIDEO)

FRANCUSKA se iskupila za poraz od Italija na startu Lige nacija i ostvarila je prvi trijumf u ovom takmičenju ove sezone.

FOTO: Tanjug/AP

"Trikolori" su bez većih problema u Lionu savladali Belgiju sa 2:0 i pokazali koliko su kvalitetna reprezentacija.

Izabranicima Didijea Dešana 29 minuta je bilo potrebno da dođu do prednosti. Randal Kolo Muani je se najbolje snašao nakon odbitka i poslao loptu u mrežu rivala.

Domaćin je prednost duplirao u 58. minutu. Dembele je bio taj koji se upisao u strelce. Uneo je loptu u sredinu sa desne strane i postigao sjajan gol.

Do kraja utakmice promene rezultata nije bilo, pa je Francuska uspela da dođe do pobede, a Belgija do prvog poraza.

Obe selekcije posle dva kola imaju po tri boda. Na prvom mestu je Italija sa šest, dok je Izrael bez bodova.

Liga nacija, 2. kolo

A divizija - grupa 2

Francuska - Belgija 2:0 (1:0)

(Kolo Muani 29, Dembele 58)

Izrael - Italija 1:2 (0:1)

(Abu Fani 90 - Fratezi 38, Kin 62)

B divizija - grupa 4

Crna Gora - Vels 1:2 (0:2)



(Akturkoglu 2, 52, 88 - Palson 37)

Grupa 3

Norveška - Austrija 2:1 (1:1)

(Mire 9, Haland 80 - Sabicer 37)

Slovenija - Kazahstan 3:0 (2:0)

(Šeško, 23, 28, 62)

C divizija - grupa 2

Kipar - tzv. Kosovo 0:4 (0:2)

(Murići 9, 21, Rahmani 48, Delova 55)

Rumunija - Litvanija 3:1 (1:1)

(Mihaila 4, Marin 87 pen, Mitrica 90+2 - Kucis 34)

