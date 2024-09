"IGRAČI POKAZALI KAKO SE BORI ZA SRBIJU!" Piksi posle Španije: Privilegija je slušati himnu i nositi dres sa državnim grbom

SELEKTOR Srbije, Dragan Stojković Piksi obratio se medijima na konferenciji za novinare nakon utakmice sa Španijom.

FOTO: M. Vukadinović

"Orlovi" su remizirali (0:0) protiv aktuelnog prvaka Evrope. Trener naše selekcije je najpre analizirao utakmicu.

- Sve što smo hteli da uradimo večeras, to smo uradili. Pokušali smo da odigramo najbolje što možemo u taktičkom smislu, spremili smo ekipu da može da odgovori na taj jedan stil igre koji je poznat u španskoj reprezentaciji. Mislim da su momci zaista pokazali jednu neverovatnu taktičku discplinu, požrtvovanost i da su nagrađeni dobrim rezultatom protiv moćne ekipe kao što je Španija. Upravo ono kako smo i očekivali, imao sam tu sliku ispred sebe kako treba da izgledamo, jer u protivnom ako pomislite da možete da igrate sa njima u nekoj zoni, da trčite i glumite presing, to je samoubistvo. Pošto to ne želimo, ovo je bio način da odigramo jednu kvalitetnu utakmicu protiv jakog protivnika, znajući i prepuštajući taj posed lopte oko kog se ne postavlja pitanje, jer oni igraju ovako protiv svakog. Oni su najbolji na svetu. Drago mi je da su igrači dali sve od sebe, da su se borili, da su pokazali kako se bori za svoju zemlju. Sve pohvale njima, radili su ono što smo spremali. Mogli smo da pobedimo, da izgubimo, ali najvažnije je da krenemo ovako. Najvažnije je da vas igrači prate i da vas prate u odabiru tih nekih taktičkih zamisli ako želite da ekipa bude... - počeo je obraćanje Stojković.

Ponovo je kao i na Evropskom prvenstvu defanziva bila na visini zadatka.

- Nema tu naređenja, nema toga da izdajete i da vas slušaju. Igrači moraju da veruju treneru u onome kako on priprema, da ne sme da bude nikakve dileme po tom pitanju, ne treba da se izmišlja topla voda. Protinik vas natera jednostavno na to, oni su strahovita tehnička superiornost i to krasi Španiju koja je takva kakva je, svaki izlazak i razbijanje dve defanzivne linije, vode vas u ponor. Dosta smo pametno, rekao bih i inteligentno pre svega poštovali zahteve i pripremu za utakmicu. Jako mi je drago da je ova mladost pokazala da i te kako može da se računa na nju, drago mi je zbog igrača. Imali smo trojicu debitanata. Mogli smo da izgubimo, nije problem, bitno je da se pokaže ono što se traži. Da mora da se žrtvuje, da se da sve od sebe, rekao sam da ćete videti hrabru Srbiju i pokazala se takva. To je moj utisak, ne znam kako će mediji i narod ispratiti, ali je moj lični utisak takav.

Srbija je odigrala dva različita poluvremena. U prvom je pretila Španiji, dok se u drugom opredelila za odbranu gola.

- Znate kako... Znali smo da možemo da dođemo u poziciju da iskoristimo šanse koje će sigurno doći, a to su momenti kada oduzmete loptu ili kada pogrešan pas pretvorite u kontranapad. Ono što je važno da smo u brzinskom smislu reagovali odlično i da smo delovali ubitačno po pitanju kažnjavanja protivnika. Nismo kaznili, ali mi se dopao taj način igre. Danas sam objašnjavao da moraju da budu strpljivi.

Ponovo su u poslednjoj liniji sjajni bili kapiten Nikola Milenković i Strahinja Pavlović.

- Meni je drago što sam odlučio da Milenković bude kapiten jer ima 57 utakmica i ovo mu je 58, on je igrač sa najviše utakmica od igrača koji su se odazvali pozivu. Logično je bilo negde dati kapitensku traku njemu i s obzirom na to da znamo igračke kvalitete, poznajem ga odlično i kao čoveka. Mislim da je zasluženo i opravdao je ulogu kapitena u ovoj reprezentaciji Srbije - istakao je Piksi i dodao:

- Što se Pavlovića tiče, ništa nije sporno, Evropsko prvenstvo u Nemačkoj je odigrao na visokom nivou. Nagrada za to je došla u vidu transfera u Milan i to ne treba da nas čudi i da stvaramo pitanje. Odlika defanzivnih igrača koji nemaju strah i da tu uloptu iznesu baš duboko u polje protivnika, ali... Ne samo njih dvojica, mali Kosta Nedeljković s obzirom na to da prvi put igra, deluje kao da je tu mnogo godina. To su lepe vesti za fudbalsku Srbiju, to su lepe vesti za nas, reprezentaciju i to je to.

Upravo je Nedeljković bio sledeći o kojem je govorio. Fudbaler Aston Vile je debitovao za nacionalni tim.

- Čestitke za debi, to je jedan važan momenat, važan datum za svakog igrača koji obuče dres reprezentacije. Mislim da nisam bio u krivu kada sam odlučio da bude starter, da budem iskren, on je trebalo i u Nemačkoj da bude sa nama. Desile su se neke stvari sa povredama, treninzima, izgubio je period igranja. Nismo znali ni gde je, da li u Beogradu ili Engleskoj. Bilo nam je žao. Ulogu debitanta je potpuno opravdao, drago mi je da nisam pogrešio. Igrao je protiv Španije, nije protiv neke slabije ekipe. To su deca koja pokazuju hrabrost, pokazuju pozitivnu drskost, a tamo gde treba da napreduje? Pa... To što sam tražio od njega, on je to ispunio i to je format kojeg treba da se drži u principu. Da bude dovoljno dobar u odbrani, a u ovom sistemu da koristi brzinu i korak koji je baš dobar i da u toj završnici šalje te lopte u šesnaesterac, pošto ima dobar centaršut.

Mnogi su se pribojavali ubediljvog poraza. Piksi je imao poruku za navijače.

- Prvo ću im se zahvaliti na velikoj podršci. Javnost kao javnost, ona uvek očekuje, ali mora da zna jednu istinu. Dajemo sve od sebe, ja kao trener, igrači koji istrče i oni koji uđu na teren kao rezerve, ta vrsta pristupa toj igri koja je mnogo važna mora biti nagrađena. Mora imati podršku, ne smemo biti negativni, to nije dobro. Možemo da izgubimo, to je sport. Samo morate ovako da se ponašate, da ostavite srce na terenu. Morate kad igrate za zemlju da osetite tu podršku. To je važno. Naravno, ljudi su ovakvi, onakvi i sigurno neću ulaziti u to blato, niti sam vaspitan tako, a ima mnogih kojima mogu da odgovorim bez problema. Mislim da je to bespotrebno i ja njima i onima koji imaju drugačija mišljenja, koja poštujem, neću replicirati putem medija. Mediji su tu da daju svoj sud, da procene da li se greši u sastavu tima, da li se greši u taktici. Da li je ovako ili onako, kritika je uvek dobrodošla, ja je prihvatam. Poštujem svačije mišljenje, ali javnost treba da zna, to neću da ponavljam, da mi dajemo sve od sebe i kad nosimo dres sa grbom, kad slušamo himnu, to je privilegija.

Istakao je da je velika razlika igrati za klub i reprezentaciju.

- Postoje dve stvari koje se razlikuju. To je igranje za klub i igranje za reprezentaciju, to nije isto i neće nikad biti isti. Ovde se igra sa srcem, emocijom, strašću, a za klubove igrate za novac, za te neke papire koje ste potpisali, ugovore i karijere. Ovde to nije slučaj. Mladost koja je pokazala hrabrost, pozitivnu drskost, da se nije uplašila Španije i želela je da se takmiči, oni su hteli da pobedimo, to je draž fudbala - da pobediš protivnika. Kad pogledate sve te stvari, čestitke momcima i naravno da su zaslužili da ih malo pohvalite. Pohvalite decu koja su prvi put igrala i to će značiti.

Otkrio je i zašto je Strahinja Eraković zamenjen na poluvremenu.

- U ranoj fazi ako ste primetili, on je dobio žuti karton. Faul jedan nad Olmom, to je bilo na početku. Grub jedan start, ali sam video na TV-u, malo je kasnio i dobio žuti karton. Opravdan je strah kod mene da igra protiv takvog protivnika, bojao sam se da ne dođe do nekog proklizavanja, što bi značilo da bi igrali sa 10 igrača. Iz tog razloga je Eraković zamenjen koji je bio sjajan, takođe uz ovu dvojicu "starijih".

Nije zamerio Luki Joviću na promašaju iz izgledne prilike.

- Zagrlio sam ga posle utakmice i rekao da digne glavu gore, njemu je najteže. Bio je bez golmana, ali fudbal je igra grešaka, igra promašaja da tako kažemo. Zaista najzrelija, najveća šansa večeras koliko sam uspeo da vidim. Golovi će doći. Raduje me što je pokretljiv, trpi duele, naterao je protivnika da ga faulira, sad u tom ofanzivnom smislu... Kad smo u niskoj zoni u niskom bloku sa devet igrača, jedino što možete da uradite je da iz kontranapada ugrozite protivnika, tako da eto, iz tog razloga smo bili strpljivi i čekali smo. Dočekali smo je i videli ste.

Govorio je i o Lazaru Samardžiću koji je protiv Španije bio starter.

- Odigrao je sjajno, trošio se mnogo. Videli ste valjda, a videli su i ovi fudbalski eksperti koji su po televizijama, nadam se da će razumeti i shvatiti nešto. Mi smo Jamala i Nika Vilijamsa markirali, valjda su primetili da smo išli na tu jednu duplu markažu praktično. Birmančević je bio taj, imao je pomoć, Nedeljković je bio taj i imao je pomoć. Nisam želeo da budu jedan na jedan, ta discplina i potrošnja na tom nivou može da me zadovolji i zadovoljavama.

Istakao je i koliko znači remi na startu Lige nacija protiv šampiona Evrope.

- Meni je ono što je najvažnije, to je da reakcija ovih igrača i tu neku mladost koju smo videli, sve ono što se dešavalo u tom taktičkom smislu. Vraćam se na disciplinu. Da se vratim za Nemačku, bilo je momenata kad si hteo iz kože da izađeš jer igrači, koje neću da pominjem, jednostavno ne poštuju to što se traži. Normalno da imaš problem, ali ovako kad igraš, kad poštuješ ono što se traži. To je sasvim drugo, može da se izgubi utakmica, nije to garancija. Ekipa mora biti organizovana maksimalno od prvog do poslednjeg minuta sa ciljem da ostvari rezultat i doći će nagrada za tu požrtvovanost. Da se ne vraćam na analizu kad su me kritikovali, da se vratim na Sloveniju, to je interna stvar kad vidiš neke stvari, dođe ti da se ubiješ. Nešto što je nedopustivo, a to se dešavlao. Sve te neke poruke kad kažeš, treba da igraš kako ti kažem, a ne kako misliš. O tome se radi. Kad vidim ove momke kako ginu, vidim tu neku želju, strast, tu trku i kilometre koje smo istrčali meni je puno srce. Da smo izgubili, to je fudbal, ali to se vraća. Možemo da budemo ponosni, najviše igrači, ja sam nebitan. Oni su bitni, oni treba da budu ponosni, izašli su hrabro i sa tim jednim dobrim rezultatom.

Naredni rival Srbije u Ligi nacija je Danska.

- Dobra su ekipa, hajde da prespavamo, analiziramo, da pogledamo ove stvari koje su se desile večeras. Moram da pogledam utakmicu sa Švajcarskom što su odigrali, kako ja tako i stručni štab. Da vidimo te informacije, ne znam ni sastav kakav je u odnosu na pre dva meseca. Teška utakmica nas čeka, ali Bože moj, samo hrabro napred i da Srbija pokaže da ima materijala, da ima ono što treba da ima jedan tim.

Za kraj je poručio da ga interesuje samo teren i kako najbolje da prezentuje našu zemlju.

- Ja razumem javnost, razumem medije, imam 59 godina, ne može ništa da me iznenadi. Sigurno da razna pisanja, ona tendenciozna i da ne upotrebim neku drugu reč. Ostavlja trag, mi smo ljudi od krvi i mesa. Krivo mi je da me ljudi stavljaju u kontekst kom ne pripadam, znate na šta mislim. Bavim se poslom, gledam svoj posao, činim sve da budem što bolji i da moji igrači budu što bolji. Jedino što me interesuje je srpski fudbal. Stavljati moje ime u kontekst, neću da gubim vreme na to, neću da repliciram nikome. Nemojte to da radite, nemojte da me prikazujete u nešto što ja nisam. Ne zanima me, ne interesuje me to. Ovo večeras me interesuje, interesuje me Kopenhagen za koji dan. Interesuje me stanje tih nekih igrača koji nisu sa nama, Mitrovića, Vlahovića... neki drugi možda. Lupam glavu o tome koga ću pozvati, kako da izvedem, ko će igrati. Toliko tih problema na tom planu imam, još mi fali ovo da me gurate u nešto što nisam. Ko će doći, ko će otići, ko neće... Ne interesuje me. Ja kao selektor odlučujem u ovom delu i to će biti tako dok sam selektor. To je onaj fokus, ali naravno da nije lako sve to gledati, iako ja ne čitam, niti pratim. Čuješ naravno, ovaj rekao to, ovaj te ispljuvao, onaj izvređao. Svakog to nešto čini srećnim, ja nikog neću vređati. To moje vaspitavanje dozvoljava i uvek biram da budem vređan - zaključio je Piksi.

Podsetimo, utakmica Danska - Srbija igra se u nedelju od 18 časova u Kopenhagenu.

