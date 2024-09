"NEĆU DA DOZVOLIM DA ME NEKO PRAVI BUDALOM!" Piksi pred Srbija - Španija odgovorio na optužbe, otkrio i šta se dešava u reprezentaciji

Dan pre utakmicu Srbija - Španija na startu novog ciklusa Lige nacija, selektor "orlova" Dragan Stojković Piksi održao je više nego zanimljivu konferenciju za štampu u sportkom centru FSS-a u Staroj Pazovi.

Prvo pitanje odnosilo se na rastanak Fudbalskog saveza i dosadašnjeg generalnog sekretara te organizacije, Jovana Šurbatovića, kao i direktora sportskog sektora, Miroslava Tanjge, koji su Piksija optužili za veoma loš rezultat na EURO 2024, ali i za samovolju.

Stojković je ovako odgovorio:



Da li su igrači uzdrmani ovim dešavanjima?

- Znate kako, ja ne bih želeo da dajem bilo kakve komentare, niti bilo kome da repliciram. Pogotovo preko medija. Svako ima pravo da kaže šta želi, šta misli, šta hoće, tako da... na tome bih se zaustavio. A što se tiče problema u srpskom fudbalu, mi ih imamo za izvoz. Mogli bismo da se obogatimo! (smeh) Da prodajemo probleme. To ništa nije novo. Otkako sam došao da budem selektor, problemi su prisutni. Tako da... Ništa ne iznenađuje. Ali, ne bih da komentarišem, da polemišem, ili repliciram bilo kome. Fokusiran sam, ja sam trener i... samo da ovo kažem, niti se bavim kadrovskim pitanjima, niti se bavim kadrovskim rešenjima. Niti vodim politiku Fudbalskog saveza Srbije. To da se jednom za uvek zna! Ne volim da se moje ime pominje, da se meša u te stvari. To je stvarno jedna tendeciozna stvar koju zaista ne razumem. Ja sam trener i bavim se reprezentacijom i gledam da uradim svoj posao najbolje što mogu, da ekipu pripremim najbolje što mu i da na utakmici igramo najbolje što možemo - započeo je Piksi obraćanje.

- Mi smo već dvaput imali sastanke. Imali smo analizu, naravno, protivnika. Imali smo i video-analizu rivala. Danas smo ponovili sve to još jednom, da utvrdimo gradivo, i da dam smernice igračima šta i kako treba raditi sutra, kako treba izgledati na terenu. Sve ovo što se priča i piše, moja poruka njima je da se fokusiraju na utakmicu, da ih to apsolutno ne dotiče. A da je prijatno, nije prijatno, u svakom slučaju. Jer... Navikli smo na to, ali zaista sam vrlo, vrlo fokusiran na ovu utakmicu. Neću dozvoliti da me bilo ko izbaci iz takta, poremeti strategiju koju pripremam i tako.

Kakvo opredeljenje očekivati od Srbije, da li će biti defanzivnije nego inače?

- Tačno je da je Španija jedna od najboljih ekipa na svetu, u Evropi je to pokazala i dokazala. Jedan neverovatan skup talenta na jednom mestu, jedna superiornost u tehničkom smislu. Tamo ne postoji nijedan igrač, uključujući golmana, koji ne kontroliše loptu onako kako biste voleli. Jedna fudbalska moć. Imali su oni generacije i iza ove, koje su bile zaiste... da ne pominjemo sada, ali ova generacija sa mladim igračima, hrabar potez De la Fuentea posle Svetskog prvenstva da regeneriše španski tim dala je rezultate. Imaju zaista mnogo, mnogo kvalitetnih igrača. Apsolutno je nebitno što Rodri i Morata neće biti u timu, tu su drugi asovi, nikakav problem to nije za njih, niti će menjati filozofiju. Teška će to biti utakmica, ali je istovremeno i odlična prilika. Radujem se tom meču, jer je to šansa za nas, naročito za neke naše igrače, da pokažu da su sa pravom u reprezentaciji Srbije. Znate i sami da imamo puno problema sa igračkim kadrom, toga ste valjda svesni svi. Uz to, moram da dodam da su se Veljković i Maksimović vratili u svoje klubove zbog povreda, jer je ustanovljeno da neće moći da budu u konkurenciji za ovu utakmicu. A i za onu protiv Danske. Dobili su dozvolu da se vrate u klubove, na lečenje i saniranje povreda koje imamo, pa je to dodatni problem za mene kao selektora i nas kao ekipu. Terzić je takođe pod znakom pitanja, videćemo na treningu i na dan utakmice kako će to biti. Ali, da bi jadna ekipa bila takmičarska, ona mora da zna da igra i u odbrani i u napadu. Ne možete biti opredeljeni samo na jedan cilj, a to je da branite gol. Teško je protiv ovakve ekipe braniti se 90 minuta. Iz tog razloga, smatram da moramo da odigramo otvorenu utakmicu, da u momentu kad nemamo loptu moramo svi da pokrijemo odbambene zone, igrači su toga svesni. Već drugi, treći dan o tome pričamo i radimo. A kad imamo loptu, moramo da uradimo sve da ugrozimo protivnika.

Ko će zameniti Tadića, Mitrovića, Sergeja Milinkovića Savića... ?





Formacija zavisi od njega!

Na pitanje da li će menjati formaciju, kad već Veljković neće moći da kompletira standarnu defanzivnu postavu koju je Srbija imala na EURO 2024, Stojković je odgovorio:

- Formacija će puno zavisti od Terzića. A ne od Veljkovića. Mislim na to da li ćemo igrati kao što smo igrali, sa trojicom u zadnjoj liniji, ili ćemo promeniti pa zaigrati sa četvoricom.

Novi kapiten fudbalske reprezentacije Srbije

- Kapiten će biti Nikola Milenković. On ima najveći broj utakmica, odigrao ih 57. A zamenik će biti (golman Predrag) Rajković.

Može li neko sada da izvede "lažnjak" kao Piksi nekada protiv Španije?

- Sigurno da ima i u ovoj reprezentaciji ko to može. Samo to treba uraditi. Jedno je pričati, a drugo raditi i uraditi. Šansa sigurno postoji, tu je 90 minuta da se pokaže sav svoj talenat, da se pokaže što ste tu. Neki igrači će biti prvi put, mora i do toga doći. Ja ne bežim od odgovornosti da pružim šansu nekome ko nije dosad igrao. Kad ćete, ako ne sada? Da čekam neke godine, da debituje u 25, 26? Ne, debitovaćeš onda kada pokažeš kvalitet. Tako da će biti onih koji će debitovati u četvrtak, i to protiv Španije. A ono što se ranije desilo (čuveni "lažnjak" na Mundijalu u Italiji, protiv Španije), to je jedno lepo sećanje, to je istorija. Drago mi je da sam ja bio glavni akter svega toga, ali to je zaista davno bilo.

"Neću da dozvolim da me neko pravi budalom!"

Upitan na kraju o tome može li Srbija da dostigne španski sistem (igre), Piksi je odgovorio na zanimljiv način:

- Španija je oduvek bila zemlja sporta. Nevezano za koji sport. To su ljudi koji veoma vole sport i posvećeni su tome. I njihov sistem rada je takav, to je misaona imenica za ove naše prilike ovde. Jer, ovde znate kako ljudi dolaze, kako se menjaju, kako odlaze, kako se stavljaju, i tako dalje, i tako dalje. I sami ste svesni toga. Mislim da ne grešim. A ne grešim, nego je tako. U tim velikim sportskim zemljama neke stvari su davno rešene na pravi način, profesionalan, sa znanjem, edukacijom, i to u onim stvarima koje sport stavljaju na pijedestal. Velika je to zemlja, ne možemo mi da se merimo sa njima. Njih ima mnogo, mnogo više. I to je jedan izvor talenta zaista veliki. I nije čudo što su oni stalno u vrhu, što imaju neverovatan potencijal koji će kad-tad doći do izražaja. A što se tiče same ekipe, njihov sistem se "preliva". Početna faza im je 4-2-3-1, to svi znamo. Međutim, kada izađu visoko, to se pretvara, u 4-4-2, onda onda imate 4-3-3 kada se Jamal i Vilijams "spuste"... Tako da nije problem u sistemu, nego u inteligenciji, u pametnom radijusu kretanja, i to čini razliku. A sistem kao sistem... Ponovići opet, pošto me mnogi predstavljaju kao neznalicu, i to nije nikakav problem, ali neću da dozvolim da me neko pravi budalom i da prosipa ... znate već na šta mislim. I ne postoji nijedan sistem koji vam daje garanciju da ćete biti pobednik. Nađite ga, dajte mi ga i mi ćemo implementirati u svakoj utakmici. To, jednostavno, ne postoji. Postoji samo fudbalska intelegencija na terenu koja pravi razliku. Za tako nešto morate imati igrače, koji su sposebni koji su sposobni da naprave interpretaciju ideja koje tražim. Ne možete na silu ništa. I ne možete od nekoga da tražite nešto što ne može. To je tako. Kada imate kvalitet ispred sebe. Onda stvarno morate da bude "ludak" da to srušite. To je jednostavno nemoguće. Pogledajte sve ekipe na svetu, sve reprezentacije koje imaju tu fudbalsku esenciju u sebi. Kako je to sve (kod njih) lako. I fudbal je mnogo prost. A znate kada je prost i lep? Kada je jednostavan. A ta jednostavnost je najteža u fudbalu. A meni kao nekome iz fudbala, ko prati, i ko voli da gleda fudbal, i ovu našu ligu ovde, i srpski fudbal i ovo po Evropi, meni je bio užitak da gledam kako Španija igra, kakva je to raznovrsnost, kakvi su to tehnički potezi, kakva je to brzina i sve ostalo. To je lepo videti. I kada vidite tako nešto, treba reći "Bravo, čestitam!", a ne da budete ljubomorni i da budete sujetni što je to tako. Na nama je da učimo, da shvatimo neke stvari. Da velika posvećenost, veliko požrtvovanje, pa i taj kvalitet koji imate usmerite ka timu, da kad igrate za svoju državu bukvalno date poslednji atom snage, poslednju kap znoja. Da ne pominjem krv, nema potrebe za tim. Tako da... Ljudi će gledati i ovako i onako, na njima je da komentarišu ovako i onako. Vidim puno zla. Vidim puno zla... mnogo mržnje, da se ispravim. Ali, to je jednostavno tako. Učinićemo sve da u četvrtak Srbija igra dobro, da se suprotstavi najvećoj fudbalskoj sili u Evropi trenutno. Oni koji budu igrali, i koji budu ušli sa klupe, zaslužuju da im se aplauz i da im se da ona vrsta iskrene podrške. A na njima je da iskoriste šansu i pokažu zašto su ovde - zaključio je Dragan Stojković.

Utakmica Srbija - Španija igra se u četvrtak od 20.45 na stadionu "Rajko Mitić" i prenos možete uživo da pratite na portalu "Novosti".

"Napustio nas je velikan" Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković uputio je danas saučešće porodici Bore Đorđevića povodom smrti rok pesnika, kantautora i frontmena benda "Riblja čorba".

"Napustio nas je jedan velikan danas, saučešće porodici. Imao sam privilegiju da ga poznajem", rekao je Stojković u Staroj Pazovi na početku konferencije za medije uoči utakmice Lige nacija protiv Španije.

Bora Đorđević je preminuo danas u 72. godini nakon duge i teške bolesti u bolnici u Ljubljani.

