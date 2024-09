"NEĆE BITI LAKO, MORAĆEMO DA SE BRANIMO": Pavlović pred meča sa Španijom

Fudbaleri Srbije su u ponedeljak u Staroj Pazovi počeli pripreme za mečeve u Ligi nacija.

Foto: EPA-EFE/Tamas Kovacs

Fudbalski reprezentativac Srbije Strahinja Pavlović rekao je da očekuje težak meč protiv Španije i dodao da njegov tim mora da pronađe svoju igru protiv aktuelnog evropskog šampiona.

- Ponovo smo zajedno na okupu, imamo jasne ciljeve i jako mi je drago što sam ponovo sa kolegama, drugarima, saigračima iz reprezentacije - rekao je Pavlović za zvanični sajt Fudbalskog saveza Srbije (FSS).

Srbija će 5. septembra na stadionu "Rajko Mitić" dočekati Španiju u meču prvog kola grupe A4 Lige nacija.

- Pokazali su na Evropskom prvenstvu da su trenutno najjača reprezentacija i da igraju najlepši fudbal. Biće sigurno zanimljivo igrati protiv najboljih. Posle povratka iz Nemačke samo sam njih i gledao, jer posle povratka nisam imao previše motiva da pratim ostatak turnira. Videlo se od prvog meča da igraju najlepši fudbal i da su došli sa jasnim ciljem da osvoje EP - rekao je Pavlović.

FOTO: Profimedia

Pavlović je rekao da navijači Srbije mogu da očekuju dobar meč.

- Neće biti nimalo lako, mi moramo da nađemo neku našu igru, pre svega dobro da se branimo, jer znamo da Španci vole da drže loptu, menjaju strane, traže prostor. U defanzivnom smislu moramo da budemo perfektni, a imamo kvalitet da mi napravimo šanse i da ih ugrozimo - rekao je Pavlović.

Pavlović je rekao da očekuje veliku podršku navijača.

- Zovu prijatelji, rodbina, svi žele da dođu i podrže reprezentaciju. Nadam se da će podrška biti velika, znamo da javnost nije bila zadovoljna našim učešćem na Evropskom prvenstvu i tim rezultatskim neuspehom, što je očekivano i opravdano sa njihove strane, ali opet kreće jedan novi ciklus i dolazi nam prvak Evrope. Mislim da je to motiv za sve, da će biti jedna lepa utakmica, ljudi da dođu i da gledaju", dodao je Pavlović.

Fudbaleri Srbije će 8. septembra gostovati selekciji Danske u Kopenhagenu.

- Mnogo će nam značiti naredni mečevi, nema lake utakmice, igramo utakmice u kojima nismo favoriti, naprotiv. Jedna dobra prilika za nas da vidimo koliko možemo, na spisku je dosta novih imena, biće prilika za sve nas da se dokažemo i vidimo koliko možemo. Novi je format, dve ekipe idu dalje, treća u baraž, samo četvrti ispada u nižu diviziju. Prvi cilj nam je da ostanemo u A diviziji - rekao je Pavlović.

Pavlović je u letnjem prelaznom roku stigao u Milan iz Salcburga.

- Milan je ogroman klub sa velikom, dugom istorijom. I dalje mi je sve to nerealno, i dalje nisam svestan da sam došao na taj nivo, kada pogledam odakle sam krenuo. I koliko sam imao teških situacija kada sam napustio Partizan. Presrećan sam kako su me prihvatili i kako se sve do sada odvija - rekao je Pavlović.

