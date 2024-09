ZVEZDA RAZBILA PARTIZAN, ALI... Večiti derbi u Omladinskoj ligi Srbije obeležio haos uz teren i na terenu (VIDEO)

Omladinci Crvene zvezde napunili su mrežu vršnjaka iz Partizana u večitom derbiju, ali taj meč Omladinske lige Srbije ostaće upamćen i po nemilim scenama.

Screenshot: ZvezdaTV

Konačan rezultat, 3:0 u korist Zvezde, bio je zaslužen po onome viđenom na terenu.



kadeti Partizana, čiji je trener Miroslav Vulićević, pobedili kadetsku ekipu crveno-belih , viđena je skroz drugačija slika.

Velika prilika gostiju na pomoćnom terenu Marakane, kada je u 27. minutu Jovanović uzdrmao prečku - i to usled odlične reakcije golmana Draškića, bio je uvod u - rapsodiju crveno-belih.

Najpre je Vasilije Kostov vrlo lepim udarcem s distance doneo omladincima Zvezde prednost u 28. minutu.

A onda, u razmaku od stotinak sekundi, nokaut za Partizan.



Najpre je dotad odlični golman crno-belih, Banjić, napravio veliku grešku u 65. minutu, što je Aleksa Vasilić iskoristio da udvostruči prednost, a već u 67. minutu Nikola Tasić je krunisao odličnu, tropoteznu akciju Zvezde kroz sredinu i postavio nedostižnih 3:0.

Tada je počelo da "vri" pokraj terena.

Trener omladinaca Partizana, Milan Lola Smiljanić, imao je nešto da prigovori Bošku Božoviću, pomoćnom sudiji, a kako je neko prišao da snima telefonom šta on to radi, Smiljanićev pomoćnik i on sam usmerili su se ka tom čoveku, kome je u jednom trenutku mobilni i izbačen iz ruke.

Na sreću, tuča je izbegnuta, usled intervencija i članova stručnog štaba Zvezde, i onih umerenijih sa klupe crno-belih, a glavnom sudiji Dejanu Tripkoviću nije ostalo ništa drugo nego da Smiljaniću pokaže crveni karton.

Uz jedan sukob igrača pred sam kraj utakmice, a onda i čarke pojedinih omladinaca po završetku meča (srećom, manje je bilo usijanih glava nego onih pribranih) ovaj večiti derbi je i zvanično okončan.

Sukob omladinaca Crvene zvezde i Partizana po završetku večitog derbija u Omladinskoj ligi Srbije / Screenshot: ZvezdaTV

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.