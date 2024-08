''NE VERUJEM U SREĆU, VEĆ U RAD!'' Stanojević nakon poraza od Genta i ispadanja crno-belih iz kvalifikacija za Ligu konferencije

Fudbaleri Partizana upisali su i peti poraz u evropskim kvalifikacijama ovog leta i tako se oprostili od snova o grupnoj fazi, pošto je Gent i u revanšu baš kao i u Beogradu slavio sa 1:0.

FOTO: FK Partizan

Kako na sve to sada gleda trener Partizana Aleksandar Stanojević i gde je Partizan sada? To je bilo prvo pitanje za njega u razgovoru za Arenu sport posle meča.

- Pa, tu je gde jeste, znači nije u Evropi. Nismo zaslužili da prođemo. Generalno smo imali teške protivnike, ali to nema veze sa tim. Evo, u dve utakmice imali smo mnogo prilika protiv jednog ozbiljnog kluba. Ne možemo da idemo dalje ako ne postignemo gol. One prilike koje smo imali, stvarno je neverovatno da ne damo bar jedan gol, a za ostalio imamo jasnu sliku šta nam treba. Ovo je neka tranzicija naša, koju moramo da pređemo i to je to'.

Da li je ovo realnost kluba iz Humske?

- Pa jeste, ovo je realnost Partizana. Nismo u Evropi, izgubili smo od Dinama kako smo izgubili, a protiv ova dva ostala protivnika smo bili tu negde. Mogli smo da prođemo, ali nije slučajno kad ne prođete, nema tu 'nije bilo sreće'. U sreću ne verujemm već u rad i karakter. Nismo uspeli da postignemo gol, to je realnost.

Kako dalje?

- Dalje nastavljamo da radimo, očekujemo nove igrače, nešto ćemo morati da uradimo radikalnije. Moramo da krenemo u neku novu priču, to ćemo uraditi u nekom naredmom periodu.

