SKANDAL! UEFA ukrala novi format Lige šampiona?! Evo ko je sve smislio i šta preti da će da uradi!

Nova Liga šampiona je na pomolu, ali njen organizator, evropska kuća fudbala - UEFA, našla se u problemu baš zbog tog novog formata takmičenja.

foto: EPA

Naime, čileanski sportski konsultant Leandro Šara tvrdi da je on osmislio koncept po kome će se od ove jeseni održavati elitno evropsko klupsko nadmetanje, da je to predlagao čelnicima UEFA, ali da su oni, mimo njegovog znanja, a bez ikakvog pominjanja njega kao autora, prosto odlučili - da taj sistem usvoje.

To tvrdi portal "Atletik", dodajući da je imao uvid u spise koji je Šara sa svojim saradnicima poslao evropskoj kući fudbala, tražeći hitan prijem, kao i to da UEFA objavljuje ko je autor čitavog projekta, te da se dođe i do dogovora o finansijskoj kompenzaciji.

Podsetimo, iako mnogi ovaj novi format takmičenja nazivaju "švajcarski sistem", po onome kako se odvijaju šahovski turnir, to baš i nije najbolji opis.

Jer, u "švajcarskom sistemu", najkraće rečeno, posle svakog kola se prave parovi za naredno, a ukrštaju se igrači sličnog ili istog dotadašnjeg učinka.

Ovde, u novoj Ligi šampiona, baš kako Leandro Šara tvrdi da je on predlagao UEFA, svako od 36 učesnika unapred sazna s kojih osam klubova će igrati u grupnoj fazi. A kako su timovi razvrstani na žrebanju u četiri devetočlanih šešira, svaka ekipa će za rivale dobiti po dva kluba iz svakog šešira. Ukupno će svako odigrati osam utakmica s različitim suparnicima, i to četiri kod kuće, a četiri u gostima.

Čileanc tvrdi da je sve to osmislio, više puta iznosio predlog čelnicima krovne organizacije evropskog fudbala, a kako su oni to, po njegovoj tvrdi, prosto "uzeli za sebe" i skroz ga isključili iz dalje organizacije, sada preti tužbom ukoliko ne dođe do nekog dogovora.

