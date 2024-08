"AKO JE U INTERESU KLUBA..." Alison poslao poruku Liverpulu

Golman Liverpula i brazilski fudbalski reprezentativac Alison Beker izjavio je da je odbio nekoliko ponuda iz Saudijske Arabije, pošto želi da produži ugovor sa klubom sa Enfilda, prenose britanski mediji.

FOTO: Tanjug/AP

Alison (31) je u Liverpul stigao 2018. godine iz Rome. On ima ugovor sa engleskim klubom do 30. juna 2027. godine.

- Želim da ispoštujem svoj ugovor sa Liverpulom ili da potpišem novi. Zaista sam srećan u Liverpulu, moja porodica je srećna. Nikada nisam došao do tačke da govorim o platama, ali vas nekada privuče ponuda. To je normalno - rekao je Alison.

Brazilski reprezentativac je izjavio da fudbal igra iz ljubavi.

- To je nešto što volim da radim, ali to je naša profesija i želim da maksimalno iskoristim godine koje imam. Biću fokusiran, pošto još imam ugovor sa klubom. Ako je u interesu kluba da me proda, onda će to da bude drugačije - dodao je golman Liverpula.

Alison je za Liverpul branio na 264 meča.

BONUS VIDEO: NEVIĐENI SNIMAK SA DOČEKA OLIMPIJACA: Ovo će oduševiti sve Srbe!

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.