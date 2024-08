"I TO JE FUDBAL" Veljko Birmančević o transferu

Srpski fudbaler Veljko Birmančević odigrao je sjajnu partiju za Spartu u meču kvalifikacija za Ligu šampiona protiv ekipe FCSB, a sada je progovorio o eventualnom odlasku iz Praga.

Birmančević je rekao da želi da igra Ligu šampiona sa Spartom, ali ako stigne ponuda od nekog kluba iz najjačih liga u Evropi, sešće i razgovarati sa ljudima u klubu.

- Već sam nekoliko puta govorio na ovu temu. Pre sezone sam imao nekoliko sastanaka sa Tomašem Rosickim i bili smo blizu dogovora. Na kraju do transfera nije došlo, ali to je fudbal. Ostajem u Sparti, važno mi je da su obe strane zadovoljne. Međutim, ako bih dobio zanimljivu ponudu iz prvih pet liga, ponovo bismo seli i razgovarali šta je najbolje za Spartu i za mene. Voleo bih da igram Ligu šampiona sa Spartom, to je naš cilj i zato sam ovde - rekao je Birmančević.

Podsetimo, Birmančević je u revanš meču kvalifikacija za Ligu šampiona postigao dva gola i pritom je zabeležio jednu asistenciju.

