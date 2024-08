GATUZO ODLUČIO DA PROGOVORI: Otkrio šta se desilo sa Perišićem i Hajdukom

Hrvatski fudbaler Ivan Perišić napustio je Hajduk iz Splita, a sada se oglasio i strateg ekipe sa Poljuda i otkrio kako je izgledao njihov odnos.

Đenaro Gatuzo foto: EPA

Sam Perišić nije krijo da je razočaran, a sada je o celoj situaciji progovorio i Đenaro Gatuzo šef struke ovog kluba.

– Ova situacija je skroz čista, dva dana nakon mog dolaska u Hajduk, našli smo se u mojoj kancelariji, razgovarali smo i on mi je već tada nagovestio da bi želeo da ode. Rekao sam da stane i razmisli, neka prođe Euro pa ćemo videti. Kad je završio Euro igrala se druga prijateljska utakmica protiv ekipe iz BiH, tada smo se opet našli i on mi je opet to ponovio. Normalno je trenirao i nije bilo nikakvih problema. Imao je želju da ode, ali dao sam mu priliku da igra, 25, 35, 65 minuta. Stalno me morila ideja da će on otići i da ću ja morati naći drugo rešenje. Tada je došao Bamba i normalno je da onda drugi igrači i dobiju priliku pre njega. Svaka odluka je poštena, ali morao sam biti pošten i dati priliku drugima da igraju. Ja mu se zahvaljujem na svemu, između nas nije bilo nikakvih problema, odluka je bila njegova. Neću se baviti natpisima u medijima, svaka odluka ima posledice. U potpunosti sam iskren i nadam se da ćemo tako zaključiti ovu priču s Perišićem. Jedan trener treba da ima puno hrabrosti i znanja da bi uskladio 25 igrača. Da je bila reč o drugom igraču koji nije toliko važan za hrvatski fudbal, ne bi imao takvu priliku. Dobio je minutažu, imao je moje maksimalno poštovanje, učinio sam to maksimalno poštujući tog igrača – rekao je Gatuzo.

Podsetimo juče je sportski direktor Hajduka Nikola Kalinić objavio da je Perišić napustio klub, a danas je o celoj situaciji govorio i sam fudbaler.

