''DINAMO ARHIVIRAN, FOKUSIRANI SMO NA OVAJ MEČ!'' Aleksandar Stanojević pred duel sa Železničarom

Fudbaleri Partizana dočekaće u nedelju od 20 časova Železničar iz Pančeva u okviru trećeg kola Superlige Srbije, a trener crno-belih Aleksandar Stanojević izneo je očekivanja pred ovaj duel.

FOTO: FK Partizan

- Svi znamo kako smo prošli pre nekoliko dana. Izuzetno ozbiljan protivnik koji je pokazao na pripremama da su sa novim trenerom dobili dobru organizaciju, novu ekipu. Izuzetn smo fokusirani, koncentrisani i znamo šta nas očekuje na utakmici.

Potom, Stanojević je pričao i o psihološkom problemu svojih igrača.

- Uvek je tako bilo. Arhivirali smo dvomeč, moramo da se bavimo konkretnim stvarima, profesionalci smo. Juče je daleka prošlost. Više se bavimo našim problemima, mislim an tehničko taktičke detalje. Svaki igrač Partizana mora da bude psihološki spreman. Uigravamo još neke igrače koji polako ulaze u proces.

Železničar je promenio i trenera.

- Marko više nije perspektivan, osvojio je već titulu u inostranstvu i pokazao se u Voždovcu, formiran je trener. S druge strane, ispratili smo kako su igrali. Imaju intenzivnu ekipu, jasni su im načini igre i zahtevi, barem je lakše za analizu. Mi se fokusiramo na našu igru, trebamo da se pronađemo i probaćemo da izađemo iz ove situacije.

Govorio je Stanojević o tome što crno-beli nisu "zategli" ni odbranu, ni napad.

- Traži se ekipa, teže je napraviti napad nego odbranu. Da biste odaljili protivnika od odbrane morate sa napadačima da igrate agresivnu odbranu. Ako vas neko previše ugrožava kao što nas je Dinamo, onda imate problema. U domaćem prvenstvu nismo još primili gol. Dinamo nas je stavio na mesto gde smo. Primali smo golove, videli ste i sami kako. Bilo je golova koji se zaista retko primaju. Teže je postaviti odbranu nego napad, tako i dalje mislim.

Upitan je trener Partizana i da li je "zabrinut" zbog stanja tima.

- Ako pričamo o odgovornosti, ne možete da primite šest golova na jednoj utakmici. Ja kao trener ne mogu to da dozvolim. Zabrinula me je cela situacija, zabrinulo me je što je još prošao neki period, a mi još kaskamo. Imamo jasnu sliku od koje sam se pribojavao, još od utakmica u Rusiji, bez obzira što smo tamo imali korektnije rezultate, ni tamo nisam bio zadovoljan ekipom.

Priključio se timu i Grimaldo.

- Grimaldo je izuzetno mlad dečko, došao sa drugog kontinenta, na treninzima je pokazao već neke stvari. Za to smo da se dovode mlađi igrači i tu ćemo ući u rizik, ali mislimo da će nam to doneti nešto. Očekujemo "osmicu" i napadača, eventualno još jednog krilnog igrača. Želimo da stvorimo igru kakvu želimo, ne tražimo alibi, doveli smo sve što smo primarno želeli. Na vreme sam dobio određene igrače koji su mi zaista bili neophodni.

Da li Stjepanović može da dobije veću šansu?

- Treba da dobije šansu, radi izvanredno. Imamo i Arijagu koji pokriva veliki prostor. To je pitanje da li se odlučujemo da igramo sa ofanzivnijim i defanzivnijim. Imao je u Ubu utakmicu, zaslužio je šansu.

Da li je Dinamo Kijev zaboravljen?

- Ja odbolujem svaku utakmicu, ali tu noć. Ujutru kad se probudim, radim drugu utakmicu. Tako funkcionišem i to prenosim na igrače. Rekao sam im na sastanku ujutru sve i arhivirali smo tu priču. Igramo na tri dana, imam osećaj kao da je utakmica bila pre šest meseci. Mislimo samo na Pančevo, a u glavi nam je negde i Lugano.

Marko Savić pozvan u stručni štab?

- Što se Marka tiče, on je formiran trener i bilo bi neozbiljno i nekorektno njega da zovem. On može da radi u bilo kom klubu, on je za velika dela. Nisam ga zvao, zvao sam nekog njegovog saradnika. Na Teleoptiku sam još od Dinama, sve vreme sam ovde. Najlakše je ovde, imam ovde mir, već sam šest dana ovde

BONUS VIDEO: JA TE VOLIM, SRBIJO! Srpski navijači pred olimpijski meč košarkašica sa Kinom

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.