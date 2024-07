STANOJEVIĆ SE OPROSTIO OD LIGE ŠAMPIONA: Da izvučemo pouke i nastavimo da radimo

Fudbaleri Partizana poraženi su od kijevskog Dinama rezultatom 6:2 u prvom okršaju drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Foto: Profimedia

Neposredno posle meča na konferenciji za medije trener Partizana Aleksandar Stanojević je istakao da je Dinamo pokazao da je miljama daleko od crno-belih.

- Sigurno da je razočaravajući rezultat za nas. Primili smo golove dosta naivno i lako, ovo je bila druga brzina Dinama i ja im čestitam na tome. Pokazali su nam koliko su ispred nas u svim elementima fudbalske igre. Nama ostaje da probamo da popravimo neke stvari i dopunimo selekciju i da nastavimo da radimo. Ovo nam je pokazatelj gde smo u odnosu na Ligu šampiona, kvalifikacija, daleko znači.

Posebno je za Stanojevića nedopustivo to što je Partizan primio tri brza gola.

- Neverovatno, to se ozbiljnim ekipama ne dešava, to je prelomilo utakmicu. Prvo poluvreme je bilo egal, kontrolisali su oni igru naravno, ali za pet minuta smo primili tri gola i to je totalno promenilo utakmicu, kasnije smo probali da se vratimo, međutim oni su svojom brzinom mučili i jednostavno su prelomili utakmicu.

Ističe da tim nije dovoljno snažan u ovom trenutku.

- Za ovaj nivo takmičenja su nam potrebni fizički moćni i fizčki brži igrači nego što mi trenutno imamo. To smo govorili na početku, jednostavno je brzina u igri i u oldukama mnogo brža sa njihove strane i to je suština i razlika između dve ekipe.

Na poluvremenu su igrači doživeli šok i povratka u nastavku nije bilo.

- Bio je šok, igračima smo rekli da pokušamo da postignemo gol, ostanemo u igri, napravili smo neke izmene, pokušali da uradimo to. Oni su dali gol, uspeli smo mi da smanjimo, međutim nismo izdržali njihov ritam i brzinu.

Ne smatra da ekipa može da sustigne minus u revanšu.

- Teško da je stići, ne samo golovi... Da izvučemo pouke i vidimo šta donosi ovakvav nivo takmičenja, da ne možemo na ovakav način i moramo nešto da promenimo, to su naše pouke koje smo znali pre ovoga. Pokušavamo da se pojačamo na nekim pozicijama. Radom i vremenom, kojeg nema u fudbalu, mi moramo da strpljivi i da nastavimo da radimo i da dođemo do onoga do čega želimo.

Na kraju je još jednom istakao da je ovaj rezultat realan.

- Prvo poluvreme smo bili slični, ali oni su brzo dali tri gola i to je promenilo ritam utakmice. Defintivno je Dinamo bio mnogo bolji od nas i brži i jači fizički i mislim da je ovo realna situacija.

BONUS VIDEO: Ovako se u Madridu slavila 15. titula u Ligi šampiona

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.