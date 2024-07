PIKSI POVUKAO NEOČEKIVAN POTEZ! Selektor Srbije dao zanimljiv predlog čelnicima FSS-a, a tiče se Dušana Tadića

Nakon informacije da je kapiten Srbije Dušan Tadić doneo odluku o završetku reprezentativne karijere, oglasio se i selektor našeg A tima Dragan Stojković.

- Dušan Tadić je veliko ime srpskog fudbala i momak koji je ostavio dubok trag u dresu našeg državnog tima. Pratio sam njegovu karijeru od momenta kada je u Vojvodini najavio ogromne domete i kasnije kada je u Holandiji, Engleskoj i Turskoj pokazao da je izrastao u jednog od najboljih veznih igrača u Evropi. Od trenutka kada sam stupio na dužnost selektora reprezentacije, video sam u njemu lidera i bilo mi je mnogo drago što baš Tadić nosi kapitensku traku i broj 10 na leđima - rekao je Dragan Stojković Piksi.

Piksi ima zanimljiv predlog za čelnike FSS-a kada je Dušan Tadić u pitanju.

- Poštujem njegovu odluku i želim mu mnogo sreće u nastavku karijere, kako one igračke, tako i one kojoj se bude posvetio nakon aktivnog igranja. Moja je velika želja da mu se organizuje oproštajna utakmica i predložiću predsedniku Džajiću i ljudima iz Fudbalskog saveza Srbije da se u prvom slobodnom terminu iskoristi prilika i da se na jedan dostojan način oprostimo od bivšeg kapitena. Tadić je to apsolutno zaslužio.

