ODBROJAVANJE - JOŠ 12 DANA DO OLIMIPIJSKIH IGARA: Friž, nakrivi kapu!

Nakrivi kapu, pa u juriš!

Foto: Z. Jovanović

U trk po dobre rezultate, ali i u traženje zdravog duha u zdravom telu. Hitro u revoluciju kojom će se sport proširiti na široke narodne mase. To je na neki način i moto predstojeće Olimpijade i Paraolimpijskih igara, koji će u Gradu svetlosti biti održani od 26. jula do 11. avtusta i od 28. avgusta do 8. septembra.

Zbog toga je za maskotu Igara i odabrana – revolucionarna kapa. Po njenom istorijskom nazivu ime su dobili i veseli čovečuljci koji vizuelno predstavljaju ovogodišnju najveću svetsku sportsku smotru i pred kojima nema prepreka.

Zaštitni lik Friž dobio je ime po istorijskoj frigijskoj kapi, koja prati Francuze od pamtiveka. Mekana crvena kapa koja se sužava u konus ispisivala je, zajedno s nacijom, istoriju ove zemlje, pa je bio red i da postane zaštitnica OI i POI.

Iza dva Friža, olimpijskog i paraolimpijskog, pojavljuje se mnoštvo njihove bratije, spremne da u svakom trenutku u punom zaletu potrče po neki rekord. Paraolimpijski Friž prepoznaje se po protezi umesto noge, ali ima ih i u invalidskim kolicima, spremni da se veseli stušte bez obzira na hendikep.

U prašnjavim nacionalnim arhivama tragovi Friža se pojavljuju još 1163. godine na glavama graditelja Bogorodičine crkve u Parizu. Ove kape su, naravno, bile neizostavni odevni predmet revolucionara 1789. godine i nacionalne zaštitnice Marijane čiji se lik nalazi i na poštanskim markama. Nosili su ih i graditelji Ajfelove kule.

Zadatak današnjih Friža je da naprave sportsku revoluciju i u tom smislu izmene živote, zdravlje, odnos među ljudima i prema prirodi. Nakrivi kapu, pa u trk!

