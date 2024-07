"IMAM MALU POVREDU": Glazer govorio o navijačima, pa ih zabrinuo

Želimo da osvojimo novu "duplu krunu", kao što je to Zvezda činila prethodnih godina. Želim i da se plasiramo u Ligu šampiona, izjavio je danas golman fudbalskog kluba Crvena zvezda Omri Glazer.

FOTO: FK Crvena zvezda

Crvena zvezda je kolo pre kraja osvojila Kup prijateljstva koji se održava u Sankt Peterburgu. "Crveno-beli" su u prvom kolu savladali Soči s 2:0, a juče su bili bolji od Zenita, 2:1. Zvezda će u petak u poslednjem kolu igrati protiv Taljaresa.

- Sve protiče dobro, ali imam malu povredu koju nosim sa poslednje utakmice iz reprezentacije. Radim na oporavku i laganije treniram sa trenerima golmana, kao i kondicionim trenerima. Mislim da će za dva dana biti sve u redu, te da ću moći da branim na utakmicama. Danas je stvarno bilo loše vreme, kišovito, ali volim da treniram u takvim uslovima, golman sam. Ne volim kad sam treniram u teretani, odvojeno od saigrača, tako da bih radije bio i po snegu na terenu, rekao je Glazer, prenosi zvanični sajt Crvene zvezde.

On je naveo da se golmani Zvezde drže zajedno i da funkcionišu kao mini-tim.

- Sve vreme razgovaramo i želim da im prenesem iskustvo. Trudim se da im na ličnom primeru sve pokažem i objasnim, a oni dobro rade, slušaju i napreduju. Sjajni su momci i biće odlični golmani. Moram da pohvalim i trenere golmana, jer zaista uživam u radu sa Gašićem i Supićem koji su već dugo u Zvezdi i sjajni su stručnjaci, dodao je golman Crvene zvezde.

Glazer je istakao da dobra atmosfera vlada u čitavom timu Crvene zvezde.

- Svi su mi nedostajali na pauzi, jer zaista sam ovde upoznao fantastične ljude i atmosfera u ekipi je neverovatna. Guramo jedni druge i želimo da budemo što bolji. Nedostajali su mi i navijači i utakmice, ali prvenstvo počinje za dve nedelje, tako da se radujem tome, rekao je Glazer.

On je sa tribina pratio utakmice protiv Mladosti i Sočija.

- Protiv Mladosti su na terenu bili mlađi igrači, i utisak je bio da su bile malo 'teške' noge. Protiv Sočija je na teren izašla prva postava i zaista je bila sjajna utakmica u kojoj smo neprestano stvarali prilike. Stručni štab insistira na tome da igramo ofanzivan fudbal i to se videlo na terenu. Sačuvali smo i mrežu, a za mene kao golmana je to veoma bitno. Želim da tako bude i kad počne šampionat, izjavio je Glazer.

Glazer je potom govorio o navijačima Zvezde, kao i o ambicijama za sledeću sezonu.

Navijači su me od prvog dana prihvatili na najbolji mogući način. Mislim da sam im to vratio na terenu i zaista se u Zvezdi osećam kao kod kuće. Mojoj supruzi, kao i meni izuzetno prija Beograd, što je veoma bitno. Što se ambicija tiče, želimo da osvojimo novu 'duplu krunu', kao što je to Zvezda činila prethodnih godina. Želim i da se plasiramo u LŠ, mislim da je to bitno i za srpski fudbal. To je zapravo naša prva misija, jer plej-of za Ligu šampiona nas očekuje krajem avgusta, istakao je Glazer.

BONUS VIDEO: MADRID ČEKAO I DOČEKAO: Kilijan Embape konačno Realov

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.