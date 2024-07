"MEČ NA NIVOU EVROPSKIH": Vladan Milojević se oglasio nakon utakmice Zenit - Crvena zvezda

CRVENA zvezda je pobedila Zenit sa 2:1 u pripremnoj utakmici u Sankt Peterburgu i na taj način je osvojila Letnji kup. Utiske posle meča izneo je trener crveno-belih Vladan Milojević.

Zadovoljan je bio strateg šampiona Srbije onim što su njegovi izabranici prikazali protiv šampiona Rusije.

- Mislim da smo odigrali odličnu utakmicu za ovu fazu u kojoj se nalazimo. Nekolicina igrača je po prvi put danas imala kontakt sa loptom, te osetila ekipu, pre svega mislim na Pumu, Stojića, Ivanića koji nam je falio. Sve u svemu plejada dosta mladih igrača i dobra utakmica za nas, na nivou evropskih mečeva. Možda se nismo snašli najbolje na početku utakmice, ali mislim da smo pokazali karakter. Ovi momci su istrajali u planu, odnosno onome što želimo od njih. Sve u svemu, dali su svoj maksimum - rekao je Milojević.

Dotakao se i samog tima i istakao da je zadoljovan igračima koje ima na raspolaganju.

- Imamo veliki i dobar sastav. Sa plejadom starijih igrača, koji su moja desna ruka i koji su više godina sa nama. Adaptirali su se na najbolji mogući način. Mladim igračima koji imaju veliki kvalitet trebaju upravo ovakve utakmice, jer su nešto najbolje što može da se desi za njih. Možda su danas bili pod velikim opterećenjem, te su i grešili, ali sam tražio i insistirao baš to od njih, jer sam ja neko ko će preuzeti odgovornost i uvek ću stati iza njih, da bi mogli na greškama da nauče i da imaju samopouzdanja. Igrali smo protiv fenomenalne ekipe Zenita i videli ste da su to "legionari", igrači koji su tu već dugo, prvaci su Rusije i u svakom slučaju dobar karakter. Malo smo promenili mehanizme u drugom sistemu, koje smo hteli, te je sve funkcionisalo na najbolji mogući način i krunisano je pobedom, ali ću još jednom da spomenem, uvek je lepo pobediti kada igrate za Crvenu zvezdu, to uopšte nije sporno, ali kako god da se večeras utakmica završila, bio bih ponosan i srećan iz razloga što stvarno pokušavaju da prenose stvari koje radimo na treningu. Nije bilo primarno, ali lepo je slaviti, a u svakom slučaju moramo da idemo dalje, ništa više od toga, nema nikakve euforije. To ja ne želim, a moji igrači su svesni, već sam im rekao u svlačionici. Sutra je novi dan, novi trening i dokazivanje. Ponavljam, idemo dalje.

Iako je uvek lepo pobediti, Milojević je svestan da je u ovom trenutku najvažnije da vidi šta može da dobije od igrača.

- Uvek kada igrate nešto, bilo šta da je u pitanju, igrate da pobedite, ali u ovoj fazi to nije toliko bitno, koliko nam je važno da vidimo neke detalje za koje smo bili možda u nekom rebusu i videli smo određene igrače na određenim pozicijama. Insistirali smo da se ponavljaju, iz čistog razloga da bismo znali i da imamo čistu sliku, koliko od koga možemo da dobijemo.

Za kraj je uz osmeh otkrio da li igračima sleduje slobodan dan, s obzirom na to da su trijumfovali protiv dobre ekipe.

- Teško je kod mene dobiti slobodan dan. Uvek mora da se radi, jer nemamo baš mnogo vremena. Jedno popodne im je sasvim dovoljno, tako da nema potrebe za slobodnim danom - zaključio je Milojević.

Podsetimo, Crvena zvezda na ovom turniru da odigra još jednu utakmicu. Rival crveno-belih u petak od 17 časova biće argentinski Taljeres Kordoba.

