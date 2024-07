SVE SMO SKRIVALI POD TEPIHOM: Direktor Čukaričkog Vladimir Matijašević o klubu, ali i poziciji u FSS na kojoj se "niko ništa ne pita"

ČUKARIČKI je četvrtu godinu uzastopno na pripremama na slovenačkom Bledu, gde će boraviti do 12. jula. Odigrali su Brđani i prvi kontrolni meč protiv Celja, koji je nažalost zbog jake kiše i natopljenog terena, prekinut u 22. minutu. Početak priprema od okupljanja 17. juna u Beogradu rezimirao je sportski direktor Vladimir Matijašević.

– Momci dobro trče i dobro rade, što je najbitnije u uvodnom delu priprema. U nekom prethodnom periodu nismo bili spremni, u više navrata sam to pominjao. Nadam se samo da neće biti povreda i da će svi biti zdravi. Odigrali smo i prvu prijateljsku utakmicu, koja je na žalost prekinuta. To što smo vodili ništa ne znači, iako smo igrali protiv dobrog protivnika, koji će nastupati i u kvalifikacijama za Ligu šampiona za desetak dana, nedostajao im je samo desni bek koji je sa reprezentacijom Slovenije. Raduje me ovo što su momci pokazali protiv Celja, ali tek je početak – kazao je Matijašević.

Prethodno, Čukarički je odigrao prijateljski meč protiv IMT-a na Banovom brdu, gde je poražen sa 2:0, posle izuzetno teških uvodnih dana i serije trčanja na treninzima.

– Rečeno mi je tada da ćemo izgubiti 3:0 ili 4:0. Smejao sam se, ali tako su rekli trener Stanić i tehnički direktor Grkinić. Malo sam zakasnio na taj meč, a već smo gubili. Videlo se da momci nisu mogli da hodaju, da stoje. Ne opravdavam poraz, nijedan, ali ipak ne računam tu utakmicu.

Za razliku od nekih prethodnih godin, ovoga puta je već na samim pripremama manji broj igrača, pa će verovatno i stručnom štabu biti lakše da izvrši dodatnu selekciju.

– Na Bled je doputovalo 25 igrača i tri golmana. Sa nama su četiri omladinca, sa pozajmice se vratio Mirosavić. Što se tiče Diopa, mi smo potpisali, čekamo još da igrač potpiše i da se pridruži ekipi. Videćemo hoće li se to dogoditi ovde na Bledu ili će nas sačekati u Beogradu. Očekujemo još jednog bočnog igrača, popularno rečeno „vingera“, u doglednom periodu, ali nećemo žuriti. Sigurno je i da ćemo produžiti ugovor sa Sisokom, to će se dogoditi čim se vratimo u Beograd.

Sa ekipom na Bledu nije Milan Pavkov, iz opravdanih razloga.

– Dobio je dete i dali smo mu nešto duži odmor, ostao je u Beogradu. Videćemo hoće li nam se ovde pridružiti, ili će nas sačekati po povratku sa priprema.

Jedan od napadača će otići na pozajmicu i to u Portugal, odakle je i doašo.

– Ze Mario će otići na pozajmicu u drugu portugalsku ligu, taj aranžman se završava. Imao je povredu, operisan je, potom je došlo nekoliko špiceva i sada je jednostavno takva situacija.

Cvetković ostaje do januara Mihajlo Cvetković je na početku prelaznog roka bio na izlaznim vratima, potpis ugovora sa Crvenom zvezdom je bio već viđen. – Najgore je kad nedostaje taj potpis. Mihajlo Cvetković je dobar momak, dobar igrač, dobro dete. Njegova i želja porodice je da ostane ovde do januara kad puni 18 godina, a potom ćemo videti. Da li Zvezda, da li Evropa, da li nešto treće. Samo da je zdrav, to je najbitnije. Već je imao dve šanse protiv Celja, krenuće, polako…

Trojica pojačanja su prililno iskusni igrači, Nikola Mirković, Miloš Cvetković i Lazar Tufegdžić, doneće dosta ekipi i na terenu i van njega.

– Dosta su nam donela sva trojica na tom polju, posebno Mirković i Cvetković, Tufegdžić je malo povučeniji. Nadam se daće oni biti pojačanja i na terenu i u svlačionici. Verujem da ćemo ponovo napraviti atmosferu koja je krasila Čukarički. Ponoviću još jednom, kad nema rezultata, nema dileme ko je kriv, samo ja i moji saradnici. Mislim da ćemo se sada ponovo boriti za vrh tabele.

Izvršni odbor FSS trebalo bi da usvoji pravilo o dva „bonus“ igrača u startnih 11 od početka naredne sezone. Kakav je stav Čukaričkog po tom pitanju?

– Uvek sam bio za to, i dok sam bio u Fudbalskom savezu Srbije. Talenat uvek izađe. Kao što vidite, kadeti uvek prave rezultate. Ali, za to sam da se prave igrači, da se ne jure rezultati u mlađim kategorijama. Lepo je kad budete evropski ili svetski prvaci u tim kategorijama, to ostaje, ali ako ne napravite pravog igrača… Primer je Austrija, išli smo logikom Ragnika, bio sam sa Draganom Obradovićem i pet trenera i pet igrača u Akademiji Salcburga. Smatram da je ta filozofija za nas dobra.

Čukarički je prošle sezone jedini pobedio i Crvenu zvezdu i Partizan, ispostavilo se da to nije bilo dovoljno za plasman u Evropu?

– Ranije su pričali, ko pobedi Crvenu zvezdu i Partizan, ispada iz lige. Mi smo ih pobedili, ispali smo iz Evrope. Ove godine ćemo paziti šta radimo – u šali je kazao Matijašević, koji je potom u ozbiljnijem tonu nastavio:

– Ljudi pričaju svašta. Za koga navijam, to je moja stvar i to ne krijem. Ali, uvek samo želim da Čukarički pobedi, i Zvezdu i Partizan, pa neka ispadnem iz lige. Ko nema tu želju, ne treba da se bavi fudbalom. Najjače pobedi, pa i ne moraš da budeš u Evropi. Nama su te utakmice ipak donele nešto drugo. Igračima uvek kažem, hajde da mi pobeđujemo u „malim“ utakmicama. Računao sam, izgubili smo 21-22 boda od ekipa koje su bile u plej-autu, a čini mi se 15 bodova od ekipa koje su bile u plej-ofu. Tu smo ispustili Evropu.

Nastavio je Matijašević u dahu:

– Najbitnije je da pokušamo da napravimo rezultat, ali i da obezbedimo budžet, da svi prime platu, da naš sistem funkcioniše. Svi traže samo rezultat. To može da se traži samo u Zvezdi i Partizanu, možda TSC-u, Vojvodini, oni svi imaju neke svoje sisteme. Kod nas je sistem drugačiji, moramo da se baziramo na mlađe igrače. Sve što smo hteli u prethodnih deset godina smo i ispunili, ušli i u Ligu konferencije, žao mi je samo što nismo osvojili neki bod. Izašlo je i dosta trenera, Milojević je radio ovde, Veselinović, probali smo sa mlađima, bili su tu Saša Ilić, Matić, Kerkez… Prodali smo dosta igrača, mnogi kažu da oni ne igraju. Đole Petrović je bio godinu dana u Americi, sada brani u Čelsiju. Bogosavac igra standardno u Ahmatu, Birmančević je najbolji igrač češke lige, u reprezentaciji je Srbije, Mijailovića smo vratili u život, jedan je od najboljih prvotimaca Crvene zvezde, takođe je stigao do reprezentacije. Tedić je imao problema sa povredama… Ljudi se bave drugim stvarima, ljudi ne gledaju u svoje dvorište. Želim svim klubovima dobro, da se svi bore za Evropu, tada bi bilo najzanimljivije.

Prošle godine su se od mladih igrača istakli Cvetković i Miladinović, sada je iz omladinske škole priključeno nekoliko mladih igrača?

– Cvetković se već istakao, ali mislim da može još. Tu je i golman Kaličanin, branio je samo protiv Zvezde, ali mislim da može da se istakne u novoj sezoni. Tu je i Voja Serafimofić, očekujem od svih njih da se istaknu, pa i ovih omladinaca. Zato su i pošli sa nama na Bled, da bi se nametnuli, dokazali.

Neki klubovi već su krenuli sa renoviranjem terena, šta će biti sa vašim i da li je u planu da se proširi stadion, dokle se tu stiglo?

– Do grada! To je gradski stadion. Upravo pravimo projekat da se krene sa radovima na istočnoj tribini, to će biti uskoro. Zbog čega ne radimo hibrid? Razlog je jednostavan, jer ga nismo dobili sa grejačima. Nećemo da ga radimo bez toga. Šta ćemo onda kad dođe zima? Uništićemo ga za dve-tri godine, ako toga nema. Mehanizacija je preskupa. Ako već pravimo teren, daj da to bude kako treba.

Aktuelno je i Evropsko prvenstvo u fudbalu, ko vas je pozitivno iznenadio, a ko razočarao?

– Španija igra lep fudbal, oni mi se dopadaju. Austrija i Švajcarska su pozitivno iznenadili. Nemci su imali nešto slabije utakmice, videćemo šta će biti kasnije. Englezi su lošije odigrali, ali prolaze što je najvažnije. Italijani i Hrvati su razočarali. Nas ne želim da komentarišem. Uzeli smo dva boda. Ima dosta stvari koje se tek sad iznose u javnost, a možda je to trebalo uraditi kad je bila Bugarska, Mađarska.

Kako komentarišete sad sve ovo što se dešava posle Evropskog prvenstva, ispada da ništa nije valjalo?

– Stojković je fudbalska legenda. Ne mogu da pričam trenerski, jer nisam to, radim neki drugi posao. Sa mesta funkcionera mogu da kažem da ne znam ekipu koja igra sa trojicom napadača. Oni moraju da dobiju loptu od nekoga. Mislim da je to ono naše, ma možemo mi. Ne mogu, opet ništa loše da pričam. Žao mi je što nismo prošli grupu, naročito kad vidim kako igraju Englezi, Danci. Mislim da je to posledica prethodnog perioda. Da smo bili realni da kažemo nešto, napravimo rez, posle Bugarske tamo, ali i ovde u Leskovcu, zatim Mađarske, možda bi bilo drugačije. Ovako, sve smo sakrivali pod tepih. I sad nam odjednom ništa ne valja. Prvi sam povukao nogu u FSS posle ispadanja od Škotske. Mišljenja sam da direktor reprezentacije ne bi trebalo da postoji, jer se ništa ne pita. Sedi i prima platu, daje neke predloge i balansira kad se „posvađaju“. Selektor je Bog u svakoj reprezentaciji. Direktor može da bude za mlađe kategorije. Bio sam tu dve godine u vreme korone, ne mogu da kažem Tumbaković je tu napravio rezultat, pobedili smo Norvešku, a onda smo nesrećno izgubili od Škotske. Ipak, to nije alibi. Rez mora da se napravi. Od tada se ništa nije promenilo, ostala je ista ekipa, došao je neko možda još neko. Eto dobili smo Portugaliju. To se promenilo.

Promenilo se i to što ste vi otišli, selektor, došli su novi ljudi?

– Tačno. Zašto da sedim tu, a da se ništa ne pitam? Moram da molim da dođe u reprezentaciju neki mlađi igrač. I onda dođe, pa se to pokaže kao ispravna odluka. Ne želim da pričam ništa loše, ali je greška je napravljena ranije, a ovo je posledica svega toga što nije urađeno. Svako mora da ima svoju odgovornost.

Dobro, ali u mlađim reprezentativnim kategorijama smo pokazali da još uvek Srbija ima talente. Na Evropskom prvenstvu za kadete, selekcija Jovana Damjanovića je bila odlična?

– Mlađe kategorije nam ne rade loše. Ne možete da očekujete u jednoj maloj Srbiji, koja jeste talentovana da omladinci, kadeti, pioniri, svi naprave uspeh. Moramo da budemo ponosni na te kadete što su napravili dobar rezultat. Gledam omladinsku reprezentaciju, mislim da smo zamenili najviše selektora u istoriji, kad je u pitanju ta selekcija. Ne pričam samo za sad, uopšteno pričam. Mora da ostane neko da proba da napravi taj sistem, ali treba naći tog pravog. Sa ovim sistemom ne možemo da napravimo čudo. Mi u isto vreme moramo da pravimo i trenere. Eto Žarko Lazetić se sam napravio. Istrpeo ga je TSC samo prvu godinu, bio je u Milanovcu i Teleoptiku. Saša Ilić je bio kod nas, pa je otišao u Bugarsku, Grčku, sad je u Rusiji. Moramo da istrpimo trenere u tim mlađim selekcijama. Tu su sad Damjanović, Krivokapić, Luković. Čak i da nemaju neki rezultat, moramo da ih istrpimo. A, mi smo takvi da ćemo da trpimo imena, a ne i početnike. To, nije rešenje. Ako je Joca Damjanović napravio uspeh sa kadetima, onda daj mu da radi dalje, da možda uzme i neku bolju, odnosno drugu selekciju.

Kako komentarišete to da je sve više trenera iz regiona prisutno u srpskom fudbalu?

– Nemam ništa protiv toga, ali sam za to da pre dam priliku nekim našim mlađim trenerima. Evo, Železničar je uzeo Savića. Mi smo ga hteli, ali se nismo dogovorili. Žao mi je, mislim da je perspektivan trener. Vratili su se Stanojević i Milojević. Lazetić je otišao i super što je tako, jer je napravio rezultat sa TSC-om. Nadam se da će i u Izraelu. Ima dobru energiju i filozofiju. Trebaju nam ti mlađi treneri, ali da ih istrpimo. Mi, kao Čukarički nekad to ne možemo, jer bez rezultata i mladog igrača, mi smo klinički mrtvi. FSS to može. Nama i nije problem u mlađim selekcijama, već u tom prelasku i sklapanju prvog tima – zaključio je Matijašević.

