''ZAŠTO BIH KAO NAJBOLJI EVROPSKI TRENER, BIO POMOĆNIK U NBA?!'' Ergin Ataman o odlasku u najjaču košarkašku ligu na svetu

Jedan od najkontraverznijih trener u Evrolige, Ergin Ataman, pričao je za španski ''AS.com" o tome da li bi mogao da se oporba u NBA ligi u budućnosti.

Pre dve godine je prvi put dobio ponudu da se oproba u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu.

- Iskreno, pre dve godine sam razgovarao sa generalnim menadžerom važnog NBA tima. Ne mogu dati imena. Svi znaju da bih voleo da se okušam u NBA ligi u budućnosti. Da budem prvi evropski trener. Već znam da je Hordi Fernandes tamo, ali on je tamo trenirao, nije trenirao u Evropi. Mislim na prvog Evropljanina koji je napravio skok iz Evrope - rekao je Ataman.

U NBA veruju kroz izgradnju sistema, gde je potrebno da trener godinama bude pomoćnik da bi konačno dobio priliku kao prvi.

- Kao što sam rekao, pre dve godine smo imali te razgovore. Iako je to bilo nešto što me nije ubedilo. Rekli su mi da moram da odem tamo da bih nekoliko godina bio deo štaba, da bih bio pomoćni trener. Ali sada imam 58 godina. Ne želim da se poredim ni sa kim, ali sa rezultatima u poslednjih pet godina u nizu sam broj jedan u Evroligi (smeje se). Pa, zašto bih ja bio pomoćni trener u NBA? - dodaje Ataman.

Jedini način da ode u najjaču ligu na svetu je da bude prvi trener, a ne pomoćni.

- Ako neko želi da mi ponudi priliku, to mora da bude kao glavni trener na osnovu onoga što sam postigao u Evropi. Nisam imao ozbiljne ponude da razmotrim. To je drugi svet. Veoma sam srećan u Evroligi i u Panatinaikosu. Pre tri ili četiri godine, rekao bih da je to moj san. Sada, nije. ... Ako želite zvezdu evropskog trenera, tu sam - ističe Ataman.

Veruje da mu komunikacija sa igračima ne bi predstavljala problem u NBA ligi.

- Naravno. Što da ne? Na kraju, to je košarka. Trenirao sam sjajne NBA igrače poput Derona Vilijamsa i Alena Ajversona tokom lokauta [2011.], a sada i Kendrika Nana, Kostasa Slukasa. Mnogi igrači su pod mnom dali sve od sebe: Šejn Larkin, Vasilije Micić... Oni su NBA igrači. Ako sam šampion Evrolige, zašto bih se plašio da treniram NBA zvezde? Znam kako da rukujem igračima i razumem njihove prednosti i mane. To je moj stil - zaključio je Ataman.

