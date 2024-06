"PREDSEDNIK VUČIĆ JE UNAPRED ZNAO!" Terzić o jednoj od najvećih pobeda u novijoj istoriji Zvezde

Zvezdan Terzić je za Telegraf govorio o brojnim stvarima, a između ostalog i o svom razgovoru sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, neposredno pred utakmicu plej-ofa Lige šampiona 2019. godine u Beogradu protiv Jang bojsa.

– A to je stvarno bilo tako. Na dan utakmice bili smo na ručku, predsednik Vučić i ja. I on je bio toliko raspoložen, toliko je verovao u prolaz, da ga je zvao i Milorad Dodik tokom ručka, tražio neku pomoć za Republiku Srpsku. Nešto je tražio i Vučić mu je rekao: „Mile, imaš to. Dobro sam raspoložen danas, Zvezda pobeđuje i imaš to. A da ti sad kažem, ako Zvezda prođe večeras i uđe u Ligu šampiona, imaš duplo više, duplo toga imaš.“ Kaže, „evo ti Terza da ti potvrdi“ i daje mi ga na telefon. Stvarno je bio raspoložen.

– I posle toga je rekao: „Znaš ko može da reši utakmicu danas? Može Vukanović, on će da ga da. Daj mi ga na telefon da ga čujem.“ Ja okrenem Vukanovića, kažem evo hoće da te čuje predsednik Republike. Mislim, Vukanović je svedok, i Vukanović je to i pričao. I kaže mu Vučić. „Sine, slušaj šta ti kažem. Večeras pobeđujemo, ulazimo u Ligu šampiona i ti ćeš da daš gol. I ti ćeš da daš gol.“ Meni posle Vukanović kaže, direktore ja sam mislio da se vi zezate, nisam mislio da ćete mi stvarno dati Vučića na telefon.

– Neverovatno, to je bilo po podne, ja kažem Vučiću, brate, moram da idem, počinje mi utakmica, a on će meni – opusti se, pobeđujemo. Kao Baba Vanga neka. Pobeđujemo sigurno, budi bez brige, pobeđujemo sigurno. I ja došao tu na stadion, i Vukanović me pita: „Jesam li stvarno pričao sa predsednikom?“ Stvarno si pričao sa predsednikom, sad moraš da daš gol. I stvarno se to desilo, prođe po levoj strani ovaj, centrirao, Aleksa ga dade glavom - otkrio je Terzić za "Telegraf".

