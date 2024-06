MESI ŠOKIRAO NAVIJAČE: Da li je moguće da je ovo rekao o Real Madridu?

LIONEL Mesi je nedavno dao izjavu koja se svakako neće dopasti navijačima njegovog bivšeg kluba - Barselone.

Foto: Profimedia

Argentinac, koji trenutno nastupa u Interu iz Majamija upravo se u tom gradu nalazi sa reprezentacijom gde se priprema za Kopa Amerika koji počinje 21. juna.

On je od novinara dobio pitanje "koji je klub trenutno najbolji":

- Najbolji tim je Real. On je poslednji osvajač Lige šampiona. Ako je do rezultata, to je Real, a ako je do igre, to je Pepov Mančester siti, kaže Mesi za Infobae.

Rekao je da nije realno da ponovo zaigra sa Nejmarom.

“Si te guías por resultados el mejor equipo del mundo es el Real Madrid. Si es por juego, el Manchester City de Guardiola” - Lionel Messi pic.twitter.com/da1MTTAiKV — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 7, 2024

- Ne, ne znam. Istina je da je tako nešto sad jako teško. On je u Saudijskoj Arabiji, ima ugovor još godinu dana, mislim. Iza njega je težak period jer je bio teže povređen i zato ga neće biti na Kopa Amerika. Nije igrao ni veliki broj utakmica u Saudijskoj Arabiji. Za posle, ne znam, istina je samo da život režira svakojake obrte da je sve moguće, kaže Leo.

Otkrio je da je igrajući za Barselonu posećivao i psihologa.

- Išao sam jedno vreme, dok sam igrao u Barsi, davno je to bilo. Bio sam bezvoljan. Ja sam inače osoba koja sve drži u sebi. Ali istina je da kada sam posetio psihiloga to je bilo vrlo dobro po mene, pomoglo mi je puno, rekao je Lionel Mesi.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.