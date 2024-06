"ORLIĆI" ŠIRE KRILA PRED MEČ GODINE: Selektor poslao jaku poruku pred polufinale kadetskog prvenstva Evrope

Selektor kadetske fudbalske reprezentacije Srbije Jovan Damjanović izjavio je danas pred sutrašnje polufinale Evropskog prvenstva protiv Portugala da je njegova ekipa spremna za utakmicu koja joj predstoji.

FOTO: FSS

Fudbaleri Srbije i Portugala igraće sutra od 17 sati u Larnaki u polufinalu EP za fudbalere do 17 godina.

- Od početka smo se trudili da kroz jedan visok nivo igre dođemo do željenog rezultata. Nekako, to nas je i držalo najviše, ta vera u fudbal koji igramo. Još više od samog uspeha i rezultata koje smo ostvarili, raduje me način na koji smo došli do ovoga. Trudili smo se da iz utakmice u utakmicu budemo bolji, tako nam se i kadar slagao, igrači su se oporavljali, da budemo kompletni kada je to najpotrebnije. Uvek ima prostora da budemo bolji, to i igrači znaju. Na to će nas naterati i vrlo kvalitetan protivnik kakav je Portugal. Radujemo se i spremamo u dobrom ambijentu. Pridružili su nam se u Larnaki i ostali polufinalisti, u lepom smo društvu. Trudili smo se da dotle dođemo, korak po korak, bez neke velike euforije. Tako spremamo i narednu utakmicu, vrlo kratko smo slavili, vratili se u radnu rutinu i čekamo polufinale - rekao je Damjanović za sajt Fudbalskog saveza Srbije.

Zbog dve javne opomene, žutih kartona na utakmicama protiv Češke i Austrije, Damjanović neće biti u prilici da predvodi ekipu kraj terena.

- Naravno da nije lep osećaj, specifična je situacija. Oba kartona su došla zbog radovanja klupe nakon važnih pogodaka, ali generalno to je trenutak emocije, nemam bilo šta posebno da zamerim bilo kome. Imam jako veliko poverenje u svoj sturčni štab i, pre svega, u svoje igrače, tako da verujem da tu neće biti problema. Sve spremamo ranije, dugo smo zajedno, dugo se poznajemo i siguran sam da će sve izgledati kako treba - izjavio je Damjanović.

Fudbaleri Srbije Mihajlo Cvetković i Đorđe Ranković ponosni su na saigrače zbog velikog uspeha, imaju veliku želju da zajedno naprave i novi iskorak - plasman u finale.

- Biće to izazovan meč, ne sumnjam i lep za gledanje. Ipak, s obzirom da smo u polufinalu, među četiri najbolje ekipe turnira, jasno je da nema lakog protivnika i da niko ovde nije slučajno. Nije bio lak put ni do polufi, igrali smo sa ozbiljnim selekcijama, ali smo svojim trudom, željom i odnosom prema dresu zaslužili da se nađemo ovde. Mislim da nema posebnog favorita, igra se jedna utakmica i zaista je sve moguće. Radimo zaista naporno, analiziramo protivnika i sve što želimo je da još jednom pružimo svoj maksimum za dres nacionalog tima i obradujemo svoj narod - izjavio je Cvetković. Srbija bi plasmanom u finale napravila najveći uspeh u ovoj konkurenciji od kad se takmiči pod tim imenom. "Sigurno da nas očekuje još jedna zahtevna utakmica. Priželjkujemo pozitivan ishod, baš kao protiv Austrije. Najbitnije je da smo svi zdravi, da smo zajedno, verujemo jedni u druge. Daćemo sve od sebe, biće to veliki dan za sve nas. Želimo da pobedimo, uđemo u finale i vratimo se sa medaljom u Srbiju -rekao je Ranković.

U drugom polufinalu sutra od 19.30 sastaju se Danska i Italija.

BONUS VIDEO:MUK U HUMSKOJ: Bivši igrač Zvezde u finišu meča srušio Partizan

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.