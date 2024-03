GRBIĆ OTVORENO GOVORIO O "ZLATNOJ GENERACIJI": Imali smo ozbiljnih razmirica, nismo bili prijatelji

JEDAN od najboljih srpskih odbojkaša Vanja Grbić svih vremena govorio je o nacionalnom timu, otkrivši da u njemu nije bilo sve tako bajno, uprkos tome što je to bila zlatna generacija.

Grbić je otkrio da u "plavoj četi" nije sve bilo bajno, nisu se svi slagali, iako je reprezentacija Jugoslavije davne 2000. godine osvojila zlato na Olimpijskim igrama.

- Nije bilo složnosti. Ne nesuglasica, nije bilo složnosti. Kad bih ti rekao... A kada pogledaš našu generaciju, pomisliš da je bilo sve savršeno. Tako i treba da izgleda, jer se nismo okupili da idemo u kafanu ili da pijemo kafu, već da svojoj zemlji i svom narodu donesemo zlatnu olimpijsku medalju. I radili smo svi za to, kidali, i ne mora uopšte da znači da mi svi to treba da vidimo na isti način. Ne. Ali naše delovanje treba da se sklopi u jedno, da bismo došli tamo gde bi trebalo da dođemo, to je suština - rekao je Grbić za N1.

Pored braće Grbić, slavnu generaciju činili su asovi poput Slobodana Kovača, Gorana Vujevića, Đula Mešter, Andrija Gerić, Vladimir Batez, a predvodio ih je Zoran Gajić.

- Mi nismo popili jednu kafu zajedno. Nismo otišli u restoran da proslavimo trofej. Nikada! Nismo bili prijatelji, imali smo ozbiljne razmirice između sebe. Ali recimo, šta je poenta cele priče? Ti moraš da imaš lidera, koji će svojim primerom da povede krdo bizona. To posmatraj kao krdo bizona. Nikada se ne razilaze, nego uvek idu za prvim. I nije bio jedan na čelu, već ih je bilo više. A ti koji su billi lideri slagali su se bez da su progovorili jednu reč - otkrio je Grbić.

Skup takvih, vrhunskih zvezda u pojedinim slučajevima može biti kontraproduktivan.

- Sujeta? Mora da je bude, mora da bude veliki egoizam, morate da volite sebe do nivoa bolesnog, jer neće uspeti i imati dovoljno samopouzdanja da uspete. Problem je ako ne naučite da kontrolišete taj egoizam i to je razlika kada je presudna kada su u pitanju vrhunski igrači i sportisti i veliki šampioni. Veliki i vrhunski sportisti su vrhunski u svom sportu, ali uglavnom razmišljaju o svojoj performansi, a veliki šampioni su oni koji su i u privatnom životu vrhunski. A njih je jako malo - zaključio je Vladimir Grbić.

