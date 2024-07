KUMAN U OČAJU PORUČUJE: VAR ubija fudbal!

SELEKTOR fudbalske reprezentacije Holandije Ronald Kuman kritikovao je upotrebu VAR tehnologije za "razbijanje fudbala", nakon što je Engleskoj dosuđen sporni jedanaesterac u polufinalu Evropskog prvenstva.

Foto: Profimedia

Holandija je sinoć u Dortmundu izgubila od Engleske 1:2 u polufinalu Evropskog prvenstva u Nemačkoj golom Olija Votkinsa u prvom minutu nadoknade vremena. Holandija je povela u sedmom minutu golom Ćavija Simonsa, a Engleska je izjednačila u 18. minutu golom Harija Kejna iz jedanaesterca.

Jedanaesterac je dosuđen zbog starta Denzela Dumfrisa na Kejna, nakon što je kapiten Engleske šutnuo loptu i poslao je preko gola. Sudija Feliks Cvajer prvobitno nije dosudio penal, ali su ga sudije u VAR sobi savetovale da pregleda snimak na monitoru pored terena, nakon čega je dosudio penal.

- To nije trebalo da bude penal. Šutnuo je loptu, a onda su se dodirnuli kopačkama. Mislim da zbog VAR-a ne možemo da igramo fudbal kako treba. To zaista razbija fudbal - rekao je Kuman.

Kapiten reprezentacije Holandije Virdžil van Dajk rekao je da je penal za Engleze bio ključan detalj na ovoj utakmici.

- Mislim da je to bio važan trenutak, Engleska je posle toga stekla samopouzdanje. Mislim da su mnoge odluke donete nama na štetu, ali ne želim da pričam o sudiji - naveo je on.

Bivši defanzivac Engleske i stručni konsultant Gari Nevil rekao je da Holandija ima pravo da bude ljuta.

- Govorim kao odbrambeni igrač, mislim da je ovo apsolutno sramotna odluka. Nema šanse da je to bio penal. On je krenuo prirodno da blokira šut. Za mene to nije penal - rekao je Nevil.

