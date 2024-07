ENGLESKA U FINALU EURO 2024! Holandija nokautirana u ludoj završnici (FOTO/VIDEO)

ENGLESKA će igrati drugo uzastopno finale Evropskog prvenstva. "Gordi Albion" je na dramatičan način, golom u 90. minutu koji je postigao rezervista Oli Votkins pobedio Holandiju sa 2:1 u Dortmundu i za trofej će se boriti sa Španijom.

Štucali su izabranici Gereta Sautgejta tokom celog takmičenja, ali su na ovoj utakmici pokazali kakav kvalitet poseduju, posebno je to bilo vidljivo u prvom poluvremenu.

Ipak, "oranje" je prvo došlo do prednosti. Igrao se 7. minut kada je Ćavi Simons postigao spektakularan pogodak. Iskoristio je veliku grešku Deklana Rajsa, ustremio se ka golu rivala, raspalio po lopti i savladao Džordana Pikforda.

Englezi nisu ustuknuli nakon što su primili pogodak, već su žustro krenuli ka golu rivala i uspeli su u 18. minutu da izjednače rezultat. Hari Kejn je prebacio gol iz dobre pozicije, ali je sudija Feliks Cvajer dobio poziv od kolega iz VAR sobe da pogleda da li je Denzel Dumfris faulirao napadača Bajerna. Na kraju je nemački arbitar pokazao na belu tačku, a sjajni fudbaler je bio precizan, što mu je bio 65. gol za nacionalni tim.

"Gordi Albion" je nastavio da napada i imao je još nekoliko dobrih pokušaja preko Fila Fodena. Njemu je prilikom jednog šuta Dumfris izbio loptu sa linije, potom je udarac iz daljine fudbalera Mančester sitija završio na stativi.

Mogao je i tim Ronalda Kumana do još jednog vođstva u prvom poluvremenu, ali zapaženi Dumfris je udarcem glavom pogodio prečku.

Veliki problem za Holandiju bio je taj što je napadač Memfis Depaj morao iz igre u 35. minutu zbog povrede. Njega je zamenio Džoj Verman.

Drugo poluvreme bilo je slabog inteziteta, kao da su se i jedni i drugi bojali da napadnu. Ipak, Engleska je u 79. minutu uspela da postigne pogodak preko Bukaja Sake, ali je on opravdano poništen zbog ofsajda u kom se nalazio asistent Kajl Voker.

Kada se očekivalo da će utakmica otići u produžetke na scenu su stupili rezervisti Kol Palmer i Oli Votkins. Prvi je poslao sjajnu loptu za ovog drugog koji je šutirao iz okreta i uspeo je savlada Ferbrugena. Do kraja utakmice Holandija nije uspela da zapreti Pikfordu.

Engleska će u nedelju od 21 sat u finalu Evropskog prvenstva igrati protiv Španije. Podsetimo, na prošlom kontinentalnom takmičenju, selekcija Gereta Sautgejta je u finalu izgubila od Italije.

Holandija - Engleska 1:2 (1:1)

Stadion: "Signal Iduna Park" (Dortmund). Gledalaca: 60.926. Sudija: Feliks Cvajer (Nemačka). Strelci: Simons 7 (Holandija) - Kejn 18 pen, Votkis 90+1 (Engleska).

Holandija (4-3-3): Ferbrugen - Dumfris (od 90+3. Cirkze), De Fraj, Van Dajk, Ake - Shouten, Simons (od 90+3. Brobi), Rejinders - Malen (od 46. Veghorst), Depaj (od 35. Verman), Gakpo.

Engleksa (3-4-2-1): Pikford - Voker, Stons, Gejhi - Saka (od 90+3. Konsa), Meinu (od 90+3. Galager), Rajs, Tripije (od 46. Šo) - Foden (od 81. Palmer), Belingem - Kejn (od 81. Votkins).

Drugo poluvremena: Holandija - Engleska 1:2

90+5' - Kraj utakmice!

90+1' - ENGLESKA VODI! Kakva izmena Gereta Sautgejta. Poslao je u finišu meča na teren Olija Votkinsa koji postiže gol možda vredan finala Evropskog prvenstva. Primio je loptu od Palmera i onda iz okreta šutirao i postigao sjajan gol.

88' - Moglo je da bude 2:1 za "Gordi Albion". Ipak, iz izgledne pozicije veoma loše je šutirao Kol Palmer. Mora mnogo bolje igrač njegovih kvaliteta.

79' - Engleska je postigla gol posle sjajne akcije, ali je on poništen zbog minimalnog ofsajda u kom se našao asistent Kajl Voker. On je oštro centrirao po zemlji, loptu je u gok zakucao Bukaju Saka, no on nije vredeo.

74' - Nakon fantastičnih prvih 45 minuta, drugo poluvreme je veoma slabo. Osim prilike kapitena Holandije, nikakve opasnisti nije bilo, a i kvalitet igre je slab.

65' - Prva velika prilika u drugom poluvremenu. Šutirao je Van Dajk posle centašuta iz slobodnog udarca, ali odlično je reagovao Pikford.

55' - Na početku ovog dela meča se igra slabijim intezitetom nego što je bio slučaj u prvih 45 minuta.

46' - Počelo je drugo poluvreme!

Prvo poluvreme: Holandija - Engleska 1:1

45+3' - Kraj prvog poluvremena!

45' - Prvo poluvreme produženo je za tri minuta.

39' - Još jednom je probao Foden iz daljine. Ovoga puta je Ferbrugen bio dobro postavljen i odbranio je udarac protivničkog igrača.

32' - Sjajna utakmica u Dortmundu! Malo prostora je potrebno Fodenu za šut. Tukao je iz daljine, a Holandiju je spasao okvir gola, tačnije stativa koju je pogodio fudbaler Mančester sitija.

30' - Još jednom je Dumfris bio u centru pažnje. Dobro je šutirao glavom posle centaršuta iz kornera, ali pogodio je prečku.

23' - Ako je malopre Dumfris bio tragičar, sad je ispao junak. Prošao je Foden kroz odbranu rivala, uspeo je da šutira, no na pravom mestu bio je desni bek Holandije koji je izbio loptu sa gol linije.

18' - ENGLESKA DOLAZI DO IZJEDNAČENjA! Siguran sa bele tačke bio je Kejn. Pročitao je Ferbrugen stranu, ali nije mogao da zaustavi udarac kapitena "Gordi Albiona".

16' - Sudija Feliks Cvajer dobio je poziv iz VAR sobe da proveri da li je bilo kontakta između Kejna i Denzela Dumfrisa. Nemački arbitar je procenio da je fudbaler Intera napravio prekršaj i Engleska je dobila penal.

14' - Dva puta je u kratkom vremenskom intervalu probao Hari Kejn. Prvi udarac mu je zaustavio Ferbrugen, dok je drugi put tukao preko gola.

12' - Pokušava Engleska ekspresno da dođe do izjednačenja. Lopta je posle centaršuta iz slobodnog udarca došla do Rajsa koji je nije poslao pred gol rivala onako kako je želeo, pa potencijalno dobra prilika odlazi u nepovrat.

7' - HOLANDIJA VODI! Golčinu je postigao Simons. Raspalio je po lopti u punom trku sa nekih 17 metara fudbaler Lajpciga. Bacio se Pikford, ali nije mogao ništa da uradi u ovoj situaciji.

4' - Moglo je biti opasno po "Gordi Albion". Ipak, nije dobru loptu u prostor za Donijela Malena poslao Ćavi Simons, te opasnosti po Džordana Pikforda nije bilo.

1' - Počela je utakmica u Dortmundu, a sa centra su prvi krenuli fudbaleri Engleske.

19.56 - Poznati su sastavi timova:

Holandija (4-3-3): Ferbrugen - Dumfris, De Fraj, Van Dajk, Ake - Shouten, Simons, Rejinders - Malen, Depaj, Gakpo.

Engleksa (3-4-2-1): Pikford - Voker, Stons, Gejhi - Saka, Meinu, Rajs, Tripije - Foden, Belingem - Kejn.

19.36 - Večeras će biti prvi susret između Engleske i Holandije na velikom turniru još od EURO 1996. godine kada je "Gordi Albion" pobedio na Vembliju sa 4:1, a na tom meču je igrao sadašnji selektor Engleza Geret Sautgejt.



Uoči meča:

Ovaj susret imao je ružnu uvertiru. Na ulicama grada desila se tuča navijača dveju reprezentacija.

"Gordi Albion" nije pobedio tokom 90 minuta fudbala u nokaut fazi. Najpre je u osmini finala nakon produžetaka eliminisao Slovačku, a potom posle boljeg izvođenja penala bio bolji od Švajcarske.

Izabranici Ronalda Kumana su ubedljivo pobedili Rumuniju (3:0), da bi u četvrtfinalu nakon preokreta savladali Tursku (2:1).

Ove dve selekcije su posldenji meč odigrale 2019. godine kada je Holandija u polufinalu Lige nacija trijumfovala posle produžetka sa 3:1.

Pobednik ove utakmice igraće u finalu koje je na programu u nedelju protiv Španije koja je bila bolja od Francuske.

