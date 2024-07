OŠTRE REČI MORINJA: Glasno kritikovao Portugaliju nakon ispadanja sa EURO 2024

Trener Fenerbahčea Žoze Morinjo izjavio je da je razočaran igrama fudbalske reprezentacije Portugalije na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj.

Fudbalska reprezentacija Portugalije je potom u četvrtfinalu EP posle penala eliminisana od Francuske.

- Portugalija nije igrala dobro, bez obzira na to što je stigla do četvrtfinala. Očekivao sam više i osećao sam da Portugalija može više. Kvalitet ekipe je ogroman, ali to na EP nismo videli - rekao je Morinjo za Sport TV.

On je podsetio da je Portugalija uoči početka EP na svom terenu poražena u prijateljskom meču od Hrvatske (1:2).

- Bio sam na toj utakmici. Nisam imao dobar predosećaj. Ekipa nije pokazala uverljivu igru, a onda je došao trenutak istine. Pred selekcijom Portugalije je sada Svetsko prvenstvo, osim za dva veterana - dodao je Morinjo, koji je, kako prenose portugalski mediji, aludirao na Pepea i Kristijana Ronalda.

Portugalija je u grupnoj fazi EP zabeležila dve pobede i poraz, a onda je u osmini finala posle boljeg izvođenja penala savladala Sloveniju.

