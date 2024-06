"OVO JE NAŠA PRILIKA DA POBEDIMO": Kapiten Slovačke pred meč sa Engleskom

Sa treće pozicije u E grupi, najizjednačanijoj na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj, Slovaci će za plasman među najboljih osam selekcija kontinentalnog šampionata igrati protiv ekipe Engleske.

Kao Rumunija, Belgija i Ukrajina, Slovačka je imala četiri boda. Za raspored u grupi presudila je gol razlika.

- Naravno da će to biti nešto posebno – ne samo za mene, već i za ceo slovački narod. Ako Slovačka pobedi Englesku, mislim da bi to bio najbolji rezultat u istoriji Slovačke. Nadam se i verujem da možemo to da učinimo - ocenio je štoper PSŽ-a Milan Škrinijar, kapiten Slovačke.

Stanje Gordog Albiona, čiji su igrači dali samo dva gola u C grupi, nije na očekivanom nivou.

Selektor Garet Sautgejt na je meti kritika sportske javnosti i medija na Ostrvu, pošto je Engleska bila apsolutni favorit ispred Danske, Slovenije i Srbije.

- Oni imaju velike, velike zvezde. Odlične igrače, zaista dobre igrače. Ipak, gledali smo neke utakmica u grupi – kao tim, nisu baš u najboljoj formi. Ovo može da bude naša prilika da ih pobedimo – ako igramo kao tim, kao jedan, onda to i možemo - rekao je Škrinijar.

Duel fudbalera Slovačke i Engleske na programu je u nedelju od 18 časova u Gelzenkirhenu.

