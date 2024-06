"IZVINJAVAM SE NACIJI!" Nikola Milenković o ispadanju Srbije sa Evropskog prvenstva u fudbalu

SRBIJA je nakon duela sa Danskom eliminisana sa Evropskog prvenstva, a nakon ispadanja "orlova" prve utiske izneo je Nikola Milenković.

FOTO: Tanjug/AP

Štoper reprezentacije Srbije bio je utučen nakon eliminacije Srbije i uputio je izvinjenje navijačima.

- Tvrda utakmica. Znali smo da će tako biti. Veoma zatvorena. Izjednačena je bila grupa. Verovali smo do kraja što smo i pokazali na terenu, na žalost nismo uspeli. Izvinjavam se naciji, imali smo veliku podršku 35.000 ljudi na stadionu, osetili smo podršku, na greškama se uči idemo dalje. Grupa je bila ujednačena, pokazali su to rezultati. Da smo postugli protiv Engleske gol, mogle su sve reprezentacije da imaju tri boda, ali to je šta bi bilo kad bi bilo, rekao je Milenković.

BONUS VIDEO: SRPSKI ŠOU: Evo šta su navijači Srbije pevali lepoj Nemici

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.