PAO REKORD DRAGANA DŽAJIĆA NA EURO: Ovaj fudbaler se upisao zlatnim slovima u istoriju

FUDBALERI Češke i Gruzije sastali su se u drugom kolu F grupe Evropskog prvenstva, duel je završen rezultatom 1:1, a Patrik Šik se upisao u istoriju šampionata Starog kontinenta.

FOTO: M. Vukadinović

On je postigao odlučujući gol koji je doveo Čehe do izjednačenja, ali i ne samo to.

Šik je iskoristio priliku nakon kornera kada je lopta, posle udarca njegovog saigrača, pogodila stativu. Brzom reakcijom, Čeh je poslao loptu u mrežu, što je izazvalo veliko slavlje među češkim igračima i navijačima.

Ovim golom, Patrik Šik je postigao značajan uspeh, zauzevši drugo mesto u istoriji Evropskih prvenstava po broju golova u odnosu na odigrane mečeve.

Na čelu ove liste nalazi se Mišel Platini sa impresivnih devet golova u pet mečeva (prosek 1,8), dok je Šik sada na drugom mestu sa šest pogodaka u sedam utakmica (prosek 0,86).

Na trećem mestu je od danas legendarni Dragan Džajić sa četiri gola u pet mečeva (prosek 0,8).

BONUS VIDEO: NASTAVLjA SE MISIJA EURO 2024: Orlovi u dobrom raspoloženju na drugom treningu u Auzburgu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.