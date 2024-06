EURO 2024 SE CRVENI OD STIDA! UEFA "nagradila" Albance za vređanje Srba

Fudbalski savez Srbije se našao pod lupom UEFA zbog ponašanja naših navijača na meču između Srbije i Engleske na Evropskom prvenstvu.

Kako se konstatuje, nakon poraza od 1:0, navijači su bili u fokusu zbog ubacivanja predmeta na teren i prenošenja provokativnih poruka koje nisu primerene sportskom događaju. Zato je UEFA pokrenula disciplinski postupak u skladu sa članom 55 disciplinskog pravilnika, a kontrolno etičko i disciplinsko telo će doneti konačnu odluku u dogledno vreme.

Zvanično, sporno je bacanje predmeta na teren ali i "prenošenje provokativne poruke neprikladne za sportski događaj". Ova optužba odnosi se na "prikazivanje zastave povezane sa paravojnim pokretom koji je bio uključen u etničko čišćenje tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji". Međutim, da li je to stvarno istina i pravi razlog udara na Srbiju i povod za pretnje?!

S druge strane, Albancima i Hrvatima se prašta sve. Tako je jedan navijač Albanije na utakmicu protiv Italije došao u vojnoj uniformi! I to ne bilo kojoj, već onoj sa grbom Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) koja je optužena za ubijanje i proterivanje Srba.

Zbog toga će morati da plate novčanu kaznu, ali kada čujete koliku - shvatićete da ih je UEFA skoro pa "nagradila".

Albanci su dobili ukupnu kaznu od 37.375 evra, ali se samo 10.000 odnosi na provokacije i pokazivanje simbola takozvane velike Albanije. Da situacija bude bizarnija, tamošnji Savez kažnjen je jer su njihovi navijači to radili tokom prenosa utakmica. Dakle, da je bilo van prenosa, verovatno ne bi bilo ni kazne... Bezobrazluk!

Pored Albanaca, kažnjen je i FS Hrvatske koji je zbog navijača morao da plati čak 87.875 evra, ruku na srce, veći deo kazne je bio zbog ubacivanja plastičnih flaša na teren.

Za to vreme novinar Arlind Sadiku je pokazivao dvoglavog orla, takođe simbol tvorevine koja ne postoji Velike Albanije. I to direktno navijačima Srbije. Oni su svrstani u isti koš i zajedno su pod istragom. Takođe, Albanci su imali i druge zastave koje nisu zvanične, poput one zastave Velike Albanije, ali to može.

S druge strane, Hrvati su na meču sa Španijom došli sa ustaškim simbolima, a skandiralo se i "Boj se bije, bije, ustaški se barjak vije..." A bilo je i pesme "Marširala, marširala, Jelačića vojska", što su stihovi iz vremena NDH i Drugog svetskog rata. I očigledno nikom ništa.

