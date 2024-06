POTVRĐENE UŽASNE VESTI! Nikola Milenković: Odluka selektora se mora poštovati, fudbal je kolektivan sport

SRBIJA je izgubila od Engleske na premijeri Evropskog prvenstva 1:0. Igra je bila više nego dobra, ali izjava Dušana Tadića posle meča podigla je buru pred nastavak takmičenja.

Kapiten nije bio zadovoljan što je sa klupe počeo meč, pa je to postala centralna tema svih razgovora pred meč sa Slovenijom.

Međutim pred start današnje konferencije potparol FSS Milan Vuković je potvrdio da je takmičenje za Filipa Kostića završeno.

- Najavljen je odlazak na lekarske preglede, magnetna rezonanca kaže ošetećenje parcijalno, spoljašnjeg medijalnog ligamenta. On će ostati još dva dana u Nemačkoj i potom odlazi dalje - rekao je Vuković i tako potvrdio loše vesti.

Od reprezentativaca Srbije pred medije u Augsburgu je danas izašao Nikola Milenković, pouzdani defanzivac, kome je prvo pitanje bilo upućeno o Hariju Kejnu.

- Bio je izazov igrati protiv Kejna, postigao je više od 50 golova, ali ne bih o individualnim stvarima. Odigrali smo timski, drago mi je što je odbrana bila dobra. Dobro smo se vraćali u presing i pokazali smo hrabrost, požrtvovanje, ambiciju i na dostojan način smo predstavljali našu zemlju. Treba da se maksimalno fokusiramo na utakmicu sa Slovenijom jer je ključna. Što više pričamo o Engleskoj, to uskraćujemo vreme za utakmicu sa Slovenijom koja je bitnija. Mislima smo u meču sa Slovenijom i pripremamo se na najbolji način", rekao je Milenković i onda prokomentarisao napadača Lajpciga i glavnu uzdanicu Slovenije.

- Što se tiče Šeška, Slovenija ima sjajne pojedince, a ako budemo igrali kao tim sa mnogo požrtvovanja i trčanja, mnogo koncentracije, daćemo sve od sebe da zaustavimo bilo kojeg napadača", objasnio je Bleki.

Po rečima defanzivca Fiorentine Slovenija je teži rival od Engleske.

- Slovenija je jedna veoma dobra ekipa sa odličnim pojedincima i veoma su kompaktni, moje mišljenje je da će utakmica protiv Slovenije biti teža nego protiv Engleske. Englezi su bili favoriti pa nam je bilo lakše, a ovde je sigurno imperativ pobeda, moramo da se spremimo na najbolji mogući način i iskoristimo naše prednosti i njihove mane. Opet, imamo to iskustvo iz Rusije, Katara... Možemo i moramo da iskoristimo sve to u vanrednom meču.

Novinare je zanimalo koliko "orlovima" znači podrška navijača.

- Sigurno da nam znači mnogo ta podrška navijača jer je igarnje za reprezentaciju nešto što čini Srbiju ponosnom i predstavljamo grb Srbije u najboljem svetlu svuda po svetu. Hvala na izvandrednoj podršci protiv Engleske i hvala svima koji su gledali preko malih ekrana jer smo osetili podršku i energiju. Nema razlike velike između igranja u 3 i 9, a kada se igra uveče više se spava popodne.

Milenković je pričao i o kvalitetima Slovenije.

- Slovenija ima sjajne pojedince i ekipa su koja je kompaktna, mnogo su opasni iz kontra napada pa moramo da budemo skoncentrisani celu utakmicu i da se branimo kao tim. Protiv Engleza smo bili u vrlo niskoj zoni i pokazali više respekta nego što je trebalo, a tek kasnije smo se oslobodili i igrali našu igru. Na momente smo pokazali veoma dobru igru i većim delom drugog poluvremena dominirali što posedom što igrom.

Engleska je podigla samopouzdanje Srbiji.

- Mi treba da verujemo u nas uvek i u naš potencijal. S druge strane bili smo ljuti zbog rezultata, a zadovoljni igrom. I na krilima dobre igre protiv Engleske treba da nastavimo i igramo još bolje protiv Slovenije jer će to biti jedna od ključnih utakmica u borbi za prolaz dalje.

Milenković je pričao i kako provode vreme u Augsburgu, ali nije hteo da odgovori da li je spremniji Tadić ili Rajković.

- Provodimo vreme u gejming sobi i mogu da kažem da nekoliko nas igramo Čoveče ne ljuti se, tu su novi izazovi. Tu je i teretana gde u slobodno vreme iskoristimo vreme za oporavak Popunjeno je vreme i zanimljivo je... Što se tiče tog drugog pitanja, morate da pitanje njih, atmosfera je sjajna i pokazali smo protiv Engleske da su momci dali sve od sebe i podneli su žrtvu. Ginulo se za naš dres, atmosfera je zaista sjajna", rekao je Milenković, pa otkrio kako bi se on osećao kada bi ostao na klupi za rezerve.

- Fudbal je kolektivan sport, svi smo u službi reprezentacije i na istom zadatku. To je odluka selektora i svako mora to da poštuje, kao što to poštuje svaki fudbaler u reprezentaciji - zaključio je Milenković.

