U SUSRET SPEKTAKLU: Fudbalski savez Srbije najavio meč sa Englezima originalnom porukom (FOTO)

Fudbalska reprezentacija Srbije će Evropsko prvenstvo da započne protiv Engleske u nedelju od 21 čas.

Tenzija se sve više oseća kako vreme odmiče, ali nadamo se da će naši fudbaleri izvući povoljan rezultat.

U međuvremenu, Fudbalski savez Srbije se oglasio putem društvenih mreža i na jedinstven način je najavio predstojeći spektakl. Naime, Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, Nikola Milenković i Saša Lukić su predstavljeni kao članovi britanskog rok benda "Bitlsi" kako prelaze legendarnu ulicu "Ebi roud".

Pored toga, okačene su reči čuvene pesme "Let it be", što u prevodu znači da se neko ili nešto ostavi na miru.

- Pusti to, pusti to,



Šapni mudre reči,Pusti to - glasi tekst pesme.

