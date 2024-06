ŠTA KAŽE VIDOVNJAK? Neobičan potez najboljeg igrača Engleske pred meč sa Srbijom

Fudbalska reprezentacija Engleske kao i uvek ima ogromne ambicije na Evropskom prvenstvu.

Foto: EPA-EFE/TOLGA AKMEN

"Gordi Albion" jedan je od glavnih favorita da se popne na tron Starog kontinenta, a prva prepreka je Srbija na startu Evropskog prvenstva.

Naime, Englezi igraju protiv "orlova" 16. juna u Gelzenkirhenu, a Fil Foden, jedan od najboljih igrača, odlučio je da potraži alternativno rešenje kako bi njegov tim pratila sreća na turniru.

Naime, kako piše britanski "San", on je sa trudnom suprugom posetio vidovnjakinju, izvesnu Kloe Smit, koja je, gledajući u karte, govorila o šansama "Gordog Albiona" na kontinentalnom šampionatu.

FOTO: Tanjug/AP

Poseta Fila radi čitanja tarot karata sa trudnom partnerkom Rebekom Kuk dogodila se samo nekoliko dana pre početka EURO 2024 u Nemačkoj.

Kloe, koja tvrdi da je u stanju da se prilagodi energiji klijenata, rekla je:

- Bilo mi je zadovoljstvo da čitam za Fila i Beku, oboje su veoma duhovni i dobrodušni ljudi! Puno sreće dolazi na njegovom putu, sigurno - rekla je navodno Smitova, pa dodala:

- Mnogi vrhunski igrači provode vreme radeći pozitivne vizualizacije pre utakmica u nadi da će to pomoći. Ako ih to opušta i čini da se osećaju dobro, to može biti samo pozitivno.

Podsetimo, Engleska prvi meč na EP igra protiv Srbije 16. juna u Gelzenkirhenu sa početkom od 21.00.

