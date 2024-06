"ČEKALI SU MENE DA SRBIJU ODVEDEM NA EVROPSKO PRVENSTVO": Piksi se oglasio pred put u Nemačku

Fudbalska reprezentacija Srbija će prvi put kao samostalna država igrati na EP. "Orlovi" će na EP, koje će biti održano od 14. juna do 14. jula u Nemačkoj, igrati u grupi C sa selekcijama Engleske, Slovenije i Danske.

- Cilj svake reprezentacije je učešće na finalnom turniru. Očigledno su morali da čekaju mene da ponovo odvedem Srbiju na Evropsko prvenstvo posle toliko godina - rekao je selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi povodom plasmana "orlova" na EURO.

Selektor Stojković je igrao na poslednjem EP 2000. na kome je nastupila tadašnja reprezentacija reprezentacija Jugoslavije.

- Imali smo kvalitetnu generaciju igrača. Uspeli smo tada da se kvalifikujemo na EP, što je i bila najvažnija stvar za svaki nacionalni tim. Očigledno, morali su da čekaju mene toliko godina da ponovo odvedem Srbiju na EP. Šalim se, ali je činjenica da sam tada bio kapiten tima i lider na terenu - rekao je Stojković u intervjuu za zvanični sajt Evropske fudbalske unije (UEFA).

Selektor Srbije je istakao da mu je drago što će predvoditi Srbiju na EP u Nemačkoj.

- Imam zadatak i privilegiju da posle više od dve decenije predvodim tim kao selektor. Drago mi je zbog toga. Velika je lična satisfakcija što sam učestvovao na EP kao igrač i sada kao selektor. To je veliki podvig - dodao je selektor Srbije.

Stojković je istakao da je fudbal najpopularniji sport u Srbiji.

- Srbija je zemlja koja voli svoje sportiste, što smo mnogo puta do sada dokazali kada su svi sportovi u pitanju. Ali svi ovde vole fudbal, i to je najpopularniji sport u zemlji - istakao je Stojković.

Selektor Srbije je rekao da se raduje predstojećem kontinentalnom šampionatu.

- Sigurno je da smo postigli nešto veliko. Ovaj plasman na EP je dugo očekivan. Bilo je mnogo propuštenih prilika u prošlosti. Ali ovaj put je cilj koji sam sebi postavio kao glavni trener - a koji je kao autoritet postavio Fudbalski savez Srbije - ispunjen. Bilo je prilično, ne bih rekao dramatično, ali prilično teško. Put do uspeha nikada nije lak. Ali, u ovom trenutku za srpski fudbal, za našu zemlju, naciju i navijače - i sve koji vole ovu igru - mislim da je plasman sam po sebi bile veliki korak napred i dostignuće - rekao je Stojković.

Stojković je potom nahvalio srpskog reprezenetativca Aleksandra Mitrovića.

- Mitrović je više puta pokazao koliko je odan dresu Srbije. Tu istu privrženost pokazuje i u klubovima za koje igra. On je momak kome možete verovati. To je važan kvalitet. To su prilično velike stvari, jer napadači ponekad mogu da budu prilično sebični ili mogu samo da izgledaju kao onaj igrač koji daje gol i odlučuje meč - rekao je selektor Srbije.

Stojković je naglasio da je Dušan Vlahović jedan od najtalentovanijih napadača u Evropi.

- Još je veoma mlad. Ono što je postigao u poslednje dve-tri godine, kada je napravio iskorak i potpisao za klub kao što je Juventus, rezultat je njegove velike posvećenosti i golova koje je postigao. Kao osoba on je veoma skroman momak, što je veoma važno. Sviđa mi se njegov karakter, volim koliko je odan - rekao je Stojković.

