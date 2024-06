ENGLEZI U PANICI: Pred start EURO 2024 ne cvetaju ruže u selekciji našeg prvog rivala

PRVENSTVO Evrope u Nemačkoj za selekcije Srbbije i Engleske počinje međusobnim duelom 16. juna u Gelzengirhenu. "Orlovi" su posle poraza od Austrije u Beču (1:2) znatno popravili utisak na generalnoj probi sa Švedskom u Stokholmu (3:0). Međutim, ispostavilo se da kod Engleza ima i više problema nego što se neko nadao.

Foto: EPA

Poraz na njihovoj generalnoj probi nasred "Vemblija" od Islanda je samo ogolio mane u odbrani ekipe, a selektorGeret Sautgejt sada očekuje da se u tim vrati Luk Šo, as Mančester junajteda. Međutim, Šo je izjavio da nije siguran da li će zaigrati u meču sa Srbijom.

Selektor Engleske Geret Sautgejt izjavio je ove nedelje da se "kocka" sa fudbalerom Mančester junajteda, koji je poslednji meč odigrao u februaru protiv Lutona u Premijer ligi. Šo je tada na meču sa Lutonom obnovio povredu mišića leve noge, a do kraja sezone u Premijer ligi nije odigrao nijedan meč.

Sautgejt je odlučio da Šoa uvrsti u konačan spisak igrača za EURO 2024.

- Ako me trener zamoli da igram, nikad neću da kažem ne. Ali nije trebalo da igram u Lutonu. To je krivica svih nas. To je moja krivica, ali i medicinskog tima Mančester junajteda - rekao je engleski fudbaler za britanske medije.

- Vratio sam se prebrzo i zaradio sam još jednu povredu. Trudio sam se da učinim sve što mogu da budem spreman za Junajted. Ne zavisi od mene da li ću igrati na toj utakmici. Idemo dan po dan, videćemo kako će mi biti na treninzima. Voleo bih da odigram prvi meč na šampionatu, ali ne želim da žurim prebrzo, jer realno imam samo jednu šansu. Ako nešto osetim, onda je to to. Ne želim da se to dogodi - rekao je Šo.

Engleska je pre dva dana u Londonu poražena od selekcije Islanda (0:1) u poslednjem pripremnom meču uoči prvenstva.

"Ovo bi mogla da bude najbolja stvar koja nam se dogodila. To nas je nateralo da shvatimo da u Nemačkoj neće da bude lako. Na EURO 2024 će biti potrebna velika odlučnost našeg tima", zaključio je Šo koji je do sada za reprezentaciju engleske odigrao 28 mečeva.

BONUS VIDEO Da li je Stamenić bio u ofsajdu?

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.