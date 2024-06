''SAMOUVERENO I HRABRO!'' Dušan Vlahović o Srbiji na predstojećem Evropskom prvenstvu u fudbalu

Jedna od najvećih zvezda reprezentacija Srbije, Dušan Vlahović, govorio je o predstojećem Evropskom prvenstvu na koje se Srbija plasirala nakon 24. godine.

FOTO: Tanjug/AP

Najbolji napadač Serije A je u intervjuu za zvanični sajt FSS govorio o konkurenciji u grupi.

- Nema lakih utakmica, nema lakih protivnika. Fraza svi igraju fudbal je malo izlizana, ali sigurno se fudbal promenio i sve reprezentacije su počele ozbiljno da shvataju sva takmičenja i sve što ide oko toga, pripremu i tehničke stvari, ishranu i ostalo. Tako da nema lakih protivnika i sigurno da će nam biti jako teško na sve tri utakmice. Igramo u stvarno veoma teškoj grupi, ne znam da li su ljudi svesni toga, ali imamo, ako ne prvog favorita, sigurno jednog od najvećih favorita na takmičenje, to je Engleska. Reprezentacija Slovenija je kvalifikacija odigrala isto jako dobro. Čak su sada pobedili Portugaliju, pre poslednje utakmice, pošto su igrali juče. I Dance koji već dugo godina igraju na visokom nivou, 2020. su bili polufinalisti Evropskog prvenstva. Naravno i mi smo dobra reprezentacija, spremni smo da se takmičimo sa svima i na kraju ćemo videti kakav će biti rezultat. Mislim da treba da idemo utakmicu po utakmicu, samouvereno, hrabro, svi zajedno, što je najbitnije i mislim da možemo da ostvarimo rezultat u svakom slučaju - rekao je Vlahović.

Spomenuo se tokom razgovora i rekord njegovog starijeg saigrača Dušana Vlahovića.

- Sigurno nije za upoređivati, to su drugačije stvari. Mitar je igrao sa 18, 19 godina već imao 23 nastupa. Tako da nije isto, naravno ne bih upoređivao te stvari, ali Mitar je rekorder naše reprezentacije. Ja u ovom momentu ne razmišljam o tome, uopšte ne razmišljam da prestižem neke rekorde, ako su rekordi tu da bi se obarali, ali ne razmišljam o tim stvarima. Razmišljam da imam svoj maksimum i da doprinesem koliko god je moguće i koliko zavisi od mene. Najbitnije je da mi pravimo neke rezultate, da pobeđujemo i da idemo dalje. Stvarno me to ne opterećuje i i to da li ću postići pogodak ili neću. Najbitnije je da mi ostvarujemo rezultate i to je jedina stvar koja je meni u glavi - istakao je Vlahović.

Naredni prijateljski meč je protiv Švedske, kad će ujedno biti i oproštaj Zlatana Ibrahimovića. Dušan je opisao osećaj kako je igrati protiv jednog od idola.

- Možda ne bih mu rekao baš da je lud, ali ne bih sigurno ni prihvatio da će se to sigurno desiti. Sigurno mi je velika čast, on je jedan od mojih idola, uz njega sam odrastao, uz njegove igre. Sigurno da će mi biti, kao što sam rekao, velika čast da budem akter tog događaja jer to se ne ešava svaki dan. Jedan od najvećih napadača u istoriji fudbala odlazi u penziju - naveo je Vlahović.

Meč Švedska-Srbija igra se u subotu 8. juna od 18:00 u Štokholmu.

