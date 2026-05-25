IRAN SELI URANIJUM U OVU ZEMLJU: Doneta velemajstorska odluka Teherana - SAD se samouništile svojim zahtevom
IRAN je spreman da izvozi visoko obogaćeni uranijum i zahteva da ga prebaci u Kinu, tvrdi TV kanal Al Arabija, pozivajući se na neimenovane izvore iz visokog ranga.
- Iran je spreman da ukloni visoko obogaćeni uranijum sa svoje teritorije. Iran zahteva da se on prebaci u Kinu - kažu izvori, prenele su RIA Novosti.
Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je u ponedeljak da SAD imaju dobre šanse da postignu privremeni nuklearni sporazum sa Iranom.
Ranije je Vašington post objavio da okvirni sporazum između Irana i SAD, koji još nije odobrila iranska strana, predviđa odbijanje Teherana da skladišti visoko obogaćeni uranijum.
Istovremeno, iranski zvaničnik je u komentaru listu pojasnio da se ne radi o konačnom dogovoru o nuklearnim pitanjima, već o privremenom dogovoru da se rasprava o ovom pitanju odloži za kasniji datum.
