Svet

IRAN SELI URANIJUM U OVU ZEMLJU: Doneta velemajstorska odluka Teherana - SAD se samouništile svojim zahtevom

Симеуновић А. Милош

25. 05. 2026. u 17:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

IRAN je spreman da izvozi visoko obogaćeni uranijum i zahteva da ga prebaci u Kinu, tvrdi TV kanal Al Arabija, pozivajući se na neimenovane izvore iz visokog ranga.

ИРАН СЕЛИ УРАНИЈУМ У ОВУ ЗЕМЉУ: Донета велемајсторска одлука Техерана - САД се самоуништиле својим захтевом

Foto: Street On Camara / Alamy / Profimedia, Michael Piepgras / Panthermedia / Profimedia

 - Iran je spreman da ukloni visoko obogaćeni uranijum sa svoje teritorije. Iran zahteva da se on prebaci u Kinu - kažu izvori, prenele su RIA Novosti. 

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je u ponedeljak da SAD imaju dobre šanse da postignu privremeni nuklearni sporazum sa Iranom.

Ranije je Vašington post objavio da okvirni sporazum između Irana i SAD, koji još nije odobrila iranska strana, predviđa odbijanje Teherana da skladišti visoko obogaćeni uranijum.

Istovremeno, iranski zvaničnik je u komentaru listu pojasnio da se ne radi o konačnom dogovoru o nuklearnim pitanjima, već o privremenom dogovoru da se rasprava o ovom pitanju odloži za kasniji datum.
 

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

ŠTA SVET ČEKA AKO SE RAT U IRANU STVARNO ZAVRŠI? Na pitanje kada će se cene vratiti na predratne nivoe, odgovor nije ohrabrujući
Svet

0 0

ŠTA SVET ČEKA AKO SE RAT U IRANU STVARNO ZAVRŠI? Na pitanje kada će se cene vratiti na predratne nivoe, odgovor nije ohrabrujući

AMERIČKI predsednik Donald Tramp u subotu je izjavio da je mir sa Iranom nadohvat ruke te da će se Ormuski moreuz ponovo otvoriti. Međutim, nakon ponovljenih lažnih uzbuna u poslednja tri meseca, tržišta su postala oprezna i sada uglavnom ignorišu Trampove izjave, iščekujući konkretne znakove sporazuma sa Teheranom. Iran je, uprkos vojnoj inferiornosti, koristio blokadu moreuza kao svoj glavni adut u sukobu.

25. 05. 2026. u 09:42

DONALD TRAMP GLEDA I NE VERUJE: Iran je uspeo nešto nezamislivo
Fudbal

0 2

DONALD TRAMP GLEDA I NE VERUJE: Iran je uspeo nešto nezamislivo

U dramatičnom obrtu koji ilustruje koliko je geopolitika preuzela Svetsko prvenstvo 2026, FIFA je odobrila iranskoj fudbalskoj reprezentaciji da premesti svoj trening kamp iz Sjedinjenih Američkih Država u Meksiko - konkretno u granični grad Tihuanu, samo 55 minuta leta od utakmica Iranaca u Los Anđelesu.

25. 05. 2026. u 16:36

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŽIVETI DUŽE ZNAČI PLANIRATI DRUGAČIJE: Nova pravila modernog života i finansijske sigurnosti

ŽIVETI DUŽE ZNAČI PLANIRATI DRUGAČIJE: Nova pravila modernog života i finansijske sigurnosti