ZA LAĆOM JE VIŠE ŽALILA NEGO ZA MARINOM: LJilja Jorgovanović nikada nije prežalila smrt sina svoje najbliže prijateljice

TEKSTOPISAC Ljiljana Jorgovanović preminula je u 66. godini posle duge i teške bolesti.

Foto: Grand printskrin

Ljilja je bila je čuvena novinarka i tekstopisac. Samostalno, ali i zajedničkim snagama s pokojnom Marinom Tucaković, u prethodnih 20 i kusur godina napisala je najveće hitove za mnoge muzičke zvezde. Bila je Marinin porodični prijatelj.

Milan Laća Radulović je u skoro svakom intervjuu govorio o Ljilji i o tome koliko je vezan za nju. Foto: Printksrin/Jutjub/Kurir

U znak sećanja na mladog tekstopisca koji je iznenada preminuo u Izraelu, Jorgovanovićeva je tada za Kurir napisala sledeće:

- Bilo mu je 11 godina kad sam ga prvi put videla, meni 38. Došao je iz škole, bacio torbu i počeo da priča o nekom filmu. Obožavao je film još u tom uzrastu. Zadivio me je i zavolela sam ga momentalno. Kod mene je imao večni kredit. Kako je rastao, u njemu je narastala buntovna crta. Voleo je da ljudima u lice kaže šta misli o njima i onome što rade. I tu smo se našli. Pišali smo uz vetar, što je Laćinu majku nerviralo. Mene je starenje smirilo, njega nije jer je bio mlad, a starog ga neću videti.

Ekstremno talentovan za reči, pisanje, načitan i harizmatičan, lep ko lutka, unosio bi živost gde god se pojavi. Voleo je da se dopisuje sa ljudima, a njima se sviđalo da se sa njim druže. Imitirao je pevače da se sve treslo od smeha. Pisao je i slao mi svoju prozu, poeziju, tekstove za pesme i duhovite komentare ljudi i događaja. Bistrili smo politiku i estradu. Mogao je da postane odličan pisac da mu tragedije nisu presekle volju i snagu. Mogao je da postane svašta, ali nije bio željan slave, novca, ničega. Nakon majčine smrti voleo je da se zajedno sećamo prošlosti, ali nije dozvoljavao ni trunku patetike. Naljutio bi se ako bih sada bila patetična. Govorio je da smo nas dvoje dva konja koji mogu sve da izdrže. Bojao se da ne umrem i ja, ali sam ga tešila kako mi se to ne bi svidelo.

Psovali smo sve koji su se o nas ogrešili i na poruke stavljali ljubičasta i plava srca. Nikad crvena. Bio je poslednji svedok nekih važnih događaja u mom životu tako da sada mogu da lažem ako mi se prohte. Toliko pošten, pravdoljubiv, neiskvaren u duši, bio je pravo dete Crvenog krsta i daleko bi dogurao. Laća nikada neće imati čak ni lošu kopiju, nemoguće je, videla sam mnogo ljudskih kopija. Poslednjih meseci bio je raspoložen, pametan, sabran, pun planova i ideja. Iz Izraela mi je poslao svoju fotografiju a ja sam mu odgovorila "Gospodin lepotanković". U utorak, 13. decembra, 19 minuta nakon ponoći poslao mi je neke skrinšotove. Sutradan nije odgovorio na poziv. Žaliću za njim dok živim, žalim više nego za njegovom majkom. Dobro je što je umrla, na vreme, da ovo ne doživi. Foto: Printksrin/Jutjub/Nešto drugačije

Ljiljana Jorgovanović (rođena 1959) je srpski tekstopisac koja je napisala više hit albuma na prostoru bivše Jugoslavije. Poznata je po saradnji sa Cecom, Zdravkom Čolićem, Acom Lukasom, Severinom, Željkom Joksimovićem i Džejem, između ostalih.

Pre nego što se okrenula folk muzici, sarađivala je sa pop, rok i novotalasnim izvođačima. Ipak, doživela je veliki uspeh pišući pesme zajedno sa svojom čuvenom Marinom Tucaković.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć