VEČE PUNO EMOCIJA I MLADALAČKE ENERGIJE: Benjamin Kličić prvi gost Halida Muslimovića (FOTO/VIDEO)

U PREPUNOJ Plavoj dvorani Sava centra, tokom spektakla "Mene je učilo vrijeme" folk zvezde Halida Muslimovića, publiku je posebno oduševio mladi pevač Benjamin Kličić, koji je bio prvi gost večeri.

Halid i Benjamin već neko vreme gaje iskreno prijateljstvo i muzičku saradnju. Muslimović je autor muzike i teksta za Benjaminovu novu pesmu "Boli glava moja mala", a podrška iskusnog umetnika prati ga još od samih početaka karijere.

Upravo zbog toga, ovo zajedničko pojavljivanje na sceni bilo je ispunjeno emocijama, poštovanjem i obostranim zadovoljstvom.

Kličić je atmosferu doveo do usijanja izvedbama Halidovog velikog hita "Samo ti možeš slomiti mi srce" i pesme "Vidi, vidi ko je došao" Nedeljka Bajića Baje.

Publika je oduševljeno ustala, pevala uglas i pretvorila koncert u pravo narodno veselje.Veče u Sava centru proteklo je u znaku dobre muzike, emocija i iskrenog aplauza za svakog izvođača.

Halid je još jednom dokazao da njegova pesma spaja generacije, dok je mladi Benjamin pokazao da na domaćoj sceni stasava nova zvezda, dostojna da nastavi put svojih velikih uzora.