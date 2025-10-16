ISPUSTILA SAM SVE IZ RUKU KADA SAM ČULA: Snežanu Đurišić je dotukla njegova smrt (FOTO)
SVEČANA dodela nagrada Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije (SEMUS) i ove godine okupila je brojne istaknute umetnike sa domaće muzičke scene.
- Ono što sam uradila u karijeri, nije bilo uzaludno.
Jedna od zvanica bila je i legendarna pevačica Snežana Đurišić, koja je ovom prilikom podelila svoje utiske:
- Lepo je kada se sete onih koji su decenijama gradili ovu scenu i kada prepoznaju kome nagrada zaista treba da pripadne. To je neka vrsta potvrde da sve ono što sam radila tokom karijere nije bilo uzaludno. U vreme kada sam ja počinjala, tačno se znalo ko ima šansu da napravi karijeru — trebalo je imati i znanje i sreće. Danas je situacija drugačija, konkurencija je ogromna, ima mnogo izvođača i mnogo rada, ali to je i znak da se estrada razvija.
U kratkom osvrtu, prisetila se i velikog Tošeta Proeskog, koji je preminuo baš na ovaj dan:
- Kako se ne sećam, bukvalno sam sve iz ruke ispustila kad sam čula da je nastradao jedan od najboljih izvođača koji je ujedinio čitav Balkan. Zaista je za nas velika šteta, a on je verovatno sada sa anđelima. Zaista je bio divan momak - rekla je Snežana za "Večernje novosti".
Na pitanje o nedavnom otkazivanju gostovanja kod Milice Pavlović pred njen veliki koncert, Snežana je kratko prokomentarisala:
- Imala sam sreće da takve stvari nisam doživela tokom karijere.
