NE MOGU DA RADIM, RASPAD JE SISTEMA: Ana Nikolić se oglasila nakon što se nije pojavila na nastupu u Bosni

ANA Nikolić nije se pojavila na nastupu koji je imala zakazan za subotu u jednom klubu u Posušju, što je razbesnelo vlasnike pomenutog lokala.

Iako ju je verna publika željno iščekivala u ovom gradu, pa su karte rasprodate u rekordnom roku, Ana je odlučila da to veče ne radi, već je otišla da slavi svoj rođendan.

Povodom neprijatne situacije, sad se oglasila i sama Ana Nikolić, koja se zbog svog neprofesionalnog ponašanja izvinila svima.

- Dugujem jedno veliko izvinjenje, pre svega, svima koji rade u klubu gde sam trebala da pevam. Mnogo mi je žao i nadam se da ćete razumeti moje neprofesionalno ponašanje. Ja više ne mogu da radim jer nemam logističku podršku. Raspad je sistema. Nadam se da ćemo uraditi koncert kada napravim stabilnu i normalnu ekipu. Naravno, veliko "izvini" publici. Obećavam da ću sve nadoknaditi - napisala je Nikolićeva na Instagramu.

Podsetimo, klub iz BiH se odmah oglasio saopštenjem na društvenim mrežama, gde su izjavili da je pevačica jednostrano odlučila da se ne pojavi na nastupu, čime je grubo prekršila sve odredbe profesionalnog ugovora.

Iz kluba su istakli i da su s njihove strane ispoštovane sve ugovorne i organizacione obaveze na najvišem mogućem nivou. Publika je dobila povraćaj novca, a klub je uspeo da pronađe nekoga ko će nastupati te večeri. U pitanju je di-džej koji je uspeo da nadoknadi neprisustvo popularne pevačice.

- Koncert Ane Nikolić za večeras je otkazan! Do otkazivanja je došlo isključivo jednostranom odlukom Ane Nikolić da se ne pojavi na dogovorenom nastupu, čime su grubo prekršene sve odredbe profesionalnog ugovora. Klub će raditi i bez Aninog nastupa, očekujemo vas u velikom broju - piše u saopštenju.

Anu očigledno ništa od ovoga nije dotaklo, pa je, umesto na svoj nastup, otišla kod kolege Bobana Rajovića, koji je u subotu pevao u jednom beogradskom lokalu. Ona je tamo s prijateljima slavila svoj 47. rođendan.

Pevačica je sa svojim društvom uživala u separeu, ispijala šampanjac i nazdravljala uz pesme koje joj je kolega pevao. U jednom momentu se i ona latila mikrofona, pa zapevala, što je oduševilo prisutne, ali ne i one koji su je čekali da dođe na njen nastup u Posušju.

