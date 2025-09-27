SARAJEVO GORI: Dragana Mirković priredila spektakl u prepunoj "Zetri" (FOTO)
NI KIŠA, ni fudbalski derbi koji se te večeri igrao, pa čak ni kampanja od svega mesec dana nisu uspeli da zasene veličanstveni događaj u srcu Sarajeva.
Olimpijska dvorana "Zetra" bila je prepuna do poslednjeg mesta, a reke ljudi slile su se iz svih delova Bosne i Hercegovine, ali i regiona, da bi svedočile koncertu folk dive Dragane Mirković.
Ono što je usledilo bila je noć za pamćenje, čas muzike, emocije i humanosti. Jer, kao i svi veliki koncerti njene turneje "Do poslednjeg daha" i ovaj je nosio predznak ljudskosti. Dragana je, u trenutku kada je aplauz dostigao vrhunac, objavila da daruje 20.000 maraka onima kojima je to najpotrebnije, izazvavši ovacije i suze zahvalnosti u publici.
- Sarajevo je grad koji zauzima posebno mesto u mom srcu. Ovde sam oduvek dobijala ljubav veću nego što sam mogla i da zamislim. Hvala vam što ste večeras ovde, što pevate sa mnom i što mi pokazujete da je ovo istinska prestonica emocija i muzike!“ – rekla je Dragana vidno ganuta.
Publika je horski pratila svaku pesmu, a posebno su se orile: "Umiljato oko moje", "Umirem majko", "Opojni su zumbuli", "Luče moje", "Spasi me samoće", "Za mene si ti", "Plači zemljo", kao i novi hit "Inicijali".
Atmosfera u dvorani bila je takva da je Sarajevo bukvalno „gorelo“. Svi prisutni pevali su kao jedan, dok je Dragana blistala na sceni emotivna, nasmejana i dostojanstvena, pokazavši još jednom zašto je već decenijama na tronu regionalne muzičke scene.
U jednom trenutku, Dragani na sceni se pridružio i njen specijalni gost večeri, folk zvezda Šako Polumenta.
Podsetimo, ovog leta Dragana Mirković oborila je na turneji sve dosadašnje rekorde posećenosti i interesovanja, a Sarajevo je sinoć još jednom potvrdilo – njena muzika prevazilazi granice, a ljubav koju širi ne poznaje prepreke.
FANOVI NISU KRILI ODUŠEVLjENjE
- Ovo je najlepša noć u mom životu, došla sam iz Mostara samo zbog nje - rekla nam je Azra.
- Dragana je kraljica. Njene pesme su deo naših života, a večeras sam pevao od prve do poslednje - dodao je Emir iz Sarajeva.
- Ne postoji umetnik koji toliko daje publici, i na sceni i van nje - zaključila je Marija iz Banjaluke.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
