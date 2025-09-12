SARAJEVO je danas bilo epicentar muzičkih dešavanja, a razlog za to je što je folk diva Dragana Mirković u Olimpijskoj dvorani "Zetra" najavila spektakularni koncert zakazan za 27. septembar.

Foto: Privatna arhiva

Ogromno interesovanje medija iz cele Bosne i Hercegovine još jednom je pokazalo koliko publika iščekuje povratak jedne od najvećih zvezda regionalne muzičke scene. Foto: Privatna arhiva

Konferencija za medije pretvorila se u pravi mali koncertni ugođaj kada je Dragana, na oduševljenje svih prisutnih, iznenada zapevala jedan od svojih bezvremenskih hitova koji su obeležili njenu bogatu, 40 godina dugu karijeru. Atmosfera je bila toliko topla i emotivna da su čak i novinari zaigrali zajedno sa njom, što je dodatno ulepšalo ovaj nesvakidašnji događaj.

- Ne mogu da opišem koliko sam se uželela druženja sa publikom i medijima. Sarajevo ima posebno mesto u mom srcu, i zato mi je izuzetna čast što ću baš ovde održati jedan od najvažnijih koncerata u okviru humanitarne turneje "Do poslednjeg daha" - poručila je Dragana vidno dirnuta emocijama.

Osim što obećava muzički spektakl, koncert u "Zetri" nosi i snažnu humanitarnu poruku. Kao i cela turneja, i ovaj nastup će imati humanitarni karakter. Dragana je naglasila da želi da koncert bude ne samo praznik muzike, već i prilika da zajedno učinimo nešto dobro. Foto: Privatna arhiva

Jedan od najupečatljivijih trenutaka konferencije bio je kada su joj novinari poklonili fotografiju na kojoj je sa legendom sevdaha, Halidom Bešlićem. Dirnuta ovim gestom, Dragana nije mogla da sakrije emocije.

- Halid je moj veliki prijatelj i umetnik koga izuzetno cenim. Ova fotografija mi mnogo znači. Hvala od srca - rekla je sa suzama u očima. Foto: Privatna arhiva

Sarajevo je još jednom pokazalo zašto je posebna muzička prestonica regiona, a Dragana potvrdila da se pravi spektakl ne meri samo brojem svetala i tona, već emocijama, iskrenošću i ljudskošću koju nesebično pruža svojoj publici.