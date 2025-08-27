Poznati

BRANKICA SEBASTIJANOVIĆ, UROŠ JOVČIĆ, ALEKSA AVRAMOVIĆ I MARKO KON U NAJNOVIJOJ ANIMIRANOJ PRIČI "MIT O MARAKUDI - KAMENO DOBA"

Dimitrije Krsmanović

27. 08. 2025. u 15:45

NAJNOVIJI animirani film "Mit o Marakudi - kameno doba" čije se bioskopsko prikazivanje očekuje s početkom prvih septembarskih dana, dobio je upravo i svoju sinhronizovanu verziju u jednom beogradskom studiju. Raznolikim crtanim likovima predstojeće priče, koja će nas odvesti u periode daleke istorije sa mnogo humora i zabave, glasove je pozajmila i raznolika ekipa profesionalaca među kojima dvoje glumaca, Brankica Sebastijanović i Uroš Jovčić, košarkaš Aleksa Avramović, kao i muzičar Marko Kon.

БРАНКИЦА СЕБАСТИЈАНОВИЋ, УРОШ ЈОВЧИЋ, АЛЕКСА АВРАМОВИЋ И МАРКО КОН У НАЈНОВИЈОЈ АНИМИРАНОЈ ПРИЧИ МИТ О МАРАКУДИ - КАМЕНО ДОБА

FOTO: Rista Zdravković, MCF Promo

Prvi put u radu na dugometražnom sinhronizovanom filmu, Brankica Sebastijanović navodi da joj je uključivanje u ovakvu vrstu glumačkog posla bio izuzetno zabavan: "Trebalo je malo vremena da se uhvati način rada, jer je malo drugačiji, ali opet sa druge strane ima dosta i sličnosti, sa onim što radim. Imam više iskustva u klasičnom delu, ali sinhronizacija mi je bila baš zabavna," navela je, dodajući da bi tu vrstu iskustva rado sticala i u buduće.

Priča o Marakudi smeštena je u doba praistorije, opisujući sina plemenskog poglavice, za koga se može reći da nije najsposobniji borac, pogotovo ukoliko se uporedi sa njegovom sestrom Vesnom.

Priča govori o dalekim vremenima u kojima svaki mladi ambiciozni ratnik mora da krene u lov, u šumu, kako bi se, kao poštovalac tradicije kamenog doba dokazao, međutim Marakuda nikada nije bio veliki borac, sramoteći time i vrhovnog poglavara plemena, inače svogda oca. Do iznenađenja dolazi kada njegov sin, pokazujući veliki trud dokazuje i suprotno, krećući u opasnu avanturu.

Marakudinu sestru Vesnu tumači Brankica koja je u svega tri reči jasno dočarala svoj lik, onako kako ga je doživela "Hrabra, pravična, puna ljubavi za svoga brata i svoju porodicu," dodajući da i sama voli da brani sebi bliske ljude, kao i svoga brata, čime i pronalazi povezanost sa likom devojčice.

Spajajući humor i maštu, priča uvodi vanzemaljsku magičnu pticu zvanu Tinka koja upoznajući Marakudu stvara komične situacije i očarava ujedno sve oko sebe. Neugoda nastaje kada starog plemenskog poglavicu, Marakudinog oca, inače revoltiranog sinovljevom nespretnošću i nepažnjom, Tinka pretvori u gusenicu i nekada autoritativni vođa nosi se sa izazovima svoje male i ranjive prirode. 

I drljiva i duhovita, sinhronizacija "Mit o Marakudi - kameno doba" snimljena je u inostranoj produkciji i prva je u nizu animiranih naslova koji počinje s prikazivanjem na domaćem bioskopskom platnu nakon letnjih odmora. Primamljivost same priče je u brojnosti likova, uloga Marakude poverena je glumcu Urošu Jovčiću, a dobroćudni i plašljivi jelen, koga Marakuda kroz svoju avanturu sreće u šumi, poverena je našem košarkašu Aleksi Avramoviću. Ulogu poglavice daje Marku Konu.

 Film će se na repertoaru svih domaćih bioskopa naći od četvrtka, 11. septembra.

 U NASTAVKU POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE SA SINHRONIZACIJE, IZ ANIMACIJE, KAO I SINHRONIZOVANI TREJLER.

Foto: ФОТО: Риста Здравковић, МЦФ Промо

POGLEDAJ GALERIJU

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKAV OBRT! Zvezdi stigla zabrana iz UEFA?

KAKAV OBRT! Zvezdi stigla zabrana iz UEFA?