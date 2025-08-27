BRANKICA SEBASTIJANOVIĆ, UROŠ JOVČIĆ, ALEKSA AVRAMOVIĆ I MARKO KON U NAJNOVIJOJ ANIMIRANOJ PRIČI "MIT O MARAKUDI - KAMENO DOBA"
NAJNOVIJI animirani film "Mit o Marakudi - kameno doba" čije se bioskopsko prikazivanje očekuje s početkom prvih septembarskih dana, dobio je upravo i svoju sinhronizovanu verziju u jednom beogradskom studiju. Raznolikim crtanim likovima predstojeće priče, koja će nas odvesti u periode daleke istorije sa mnogo humora i zabave, glasove je pozajmila i raznolika ekipa profesionalaca među kojima dvoje glumaca, Brankica Sebastijanović i Uroš Jovčić, košarkaš Aleksa Avramović, kao i muzičar Marko Kon.
Prvi put u radu na dugometražnom sinhronizovanom filmu, Brankica Sebastijanović navodi da joj je uključivanje u ovakvu vrstu glumačkog posla bio izuzetno zabavan: "Trebalo je malo vremena da se uhvati način rada, jer je malo drugačiji, ali opet sa druge strane ima dosta i sličnosti, sa onim što radim. Imam više iskustva u klasičnom delu, ali sinhronizacija mi je bila baš zabavna," navela je, dodajući da bi tu vrstu iskustva rado sticala i u buduće.
Priča o Marakudi smeštena je u doba praistorije, opisujući sina plemenskog poglavice, za koga se može reći da nije najsposobniji borac, pogotovo ukoliko se uporedi sa njegovom sestrom Vesnom.
Priča govori o dalekim vremenima u kojima svaki mladi ambiciozni ratnik mora da krene u lov, u šumu, kako bi se, kao poštovalac tradicije kamenog doba dokazao, međutim Marakuda nikada nije bio veliki borac, sramoteći time i vrhovnog poglavara plemena, inače svogda oca. Do iznenađenja dolazi kada njegov sin, pokazujući veliki trud dokazuje i suprotno, krećući u opasnu avanturu.
Marakudinu sestru Vesnu tumači Brankica koja je u svega tri reči jasno dočarala svoj lik, onako kako ga je doživela "Hrabra, pravična, puna ljubavi za svoga brata i svoju porodicu," dodajući da i sama voli da brani sebi bliske ljude, kao i svoga brata, čime i pronalazi povezanost sa likom devojčice.
Spajajući humor i maštu, priča uvodi vanzemaljsku magičnu pticu zvanu Tinka koja upoznajući Marakudu stvara komične situacije i očarava ujedno sve oko sebe. Neugoda nastaje kada starog plemenskog poglavicu, Marakudinog oca, inače revoltiranog sinovljevom nespretnošću i nepažnjom, Tinka pretvori u gusenicu i nekada autoritativni vođa nosi se sa izazovima svoje male i ranjive prirode.
I drljiva i duhovita, sinhronizacija "Mit o Marakudi - kameno doba" snimljena je u inostranoj produkciji i prva je u nizu animiranih naslova koji počinje s prikazivanjem na domaćem bioskopskom platnu nakon letnjih odmora. Primamljivost same priče je u brojnosti likova, uloga Marakude poverena je glumcu Urošu Jovčiću, a dobroćudni i plašljivi jelen, koga Marakuda kroz svoju avanturu sreće u šumi, poverena je našem košarkašu Aleksi Avramoviću. Ulogu poglavice daje Marku Konu.
Film će se na repertoaru svih domaćih bioskopa naći od četvrtka, 11. septembra.
U NASTAVKU POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE SA SINHRONIZACIJE, IZ ANIMACIJE, KAO I SINHRONIZOVANI TREJLER.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DIPLOMATSKI SKANDAL U EVROPI: Otkriveni agenti, radili za Trampa - poznato šta im je bio plan
DANSKA vlada je opozvala otpravnika poslova SAD u zemlji nakon što su obaveštajne službe tamo otkrile da najmanje tri američka državljanina rade na "operacijama uticaja" na Grenlandu kako bi zemlju udaljili od Danske i približili SAD.
27. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)