DOBIO NEOČEKIVANI PREDLOG: Bobana Rajovića publika "kandidovala" za gradonačelnika Kotora (FOTO)
FOLK zvezda Boban Rajović ovog leta žari i pali balkanskim obalama, a doživeo je i neočekivani predlog.
Nakon što je u Budvi pevao uprkos oluji, u Kotoru ga je dočekalo novo iznenađenje. Posle spektakularnog koncerta, publika je uglas poručila: "Bobane, kandiduj se za gradonačelnika Kotora".
Rajović je poruku razumeo i sve dočekao uz osmeh, a za "Večernje novosti" je podelio prve utiske:
- Moram da priznam da su me baš nasmejali. Nemam nikakvih političkih ambicija, ali jasno mi je da je ovo bila jedna od najlepših slika leta, baš iz Kotora. Da skratim priču, od politike nema ništa. Završavam letnju turneju nastupom gde je nažalost, dosta ljudi ostalo bez karte.
Boban je dodao da je ovo leto oborio dva sopstvena rekorda, jedan u broju ljudi, a drugi u dužini pevanja, i to do pet ujutru. I tu nije kraj. Dok mu publika traži fotelju u opštini, on planira novu seriju nastupa i osvrnuo se na vest da će biti deo nove sezone serije "Ubice mog oca".
- Čeka me još jedan veliki koncert, a u septembru pravi spektakl. Ovo mi je zaista lep period - dodao je pevač, dok se već pakuje za sledeći nastup.
Letnju turneju od preko 30 koncerata kruniše velikim nastupom u Subotici, jer ako već nije gradonačelnik Kotora, bar može da bude kralj trga.
