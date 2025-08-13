SVI MRZE PONEDELJAK, A ON GA OBOŽAVA: Mladom pevaču je za to pomogao Aca Sofronijević (FOTO)
PONEDELjAK je većini ljudi, zbog početka radne nedelje, prilično mrzak dan, ali ne i mladom pevaču Šćepanu Kneževiću, koji je prošle godine, kao novo ime na domaćoj sceni, osvojio brojne slušaoce, a ovog leta je upravo pomenuti dan izabrao za objavljivanje svojih novih pesama
Šćepan, inače poznat i kao maneken, bio je veoma vredan, te je svakog ponedeljka izbacivao po jednu numeru.
Okupio sjajan tim saradnika, a snimljeni su i spotovi za pesme čiji originalni nazivi već svedoče o kreativnosti: "Tropski", "Proklet mlad", "Hijena", "Budi na noć", "Burundi".
- Moj prvi album "Proklet mlad" je nastao nakon mog visegodisnjeg bavljenja muzikom i mnogobrojnih sačuvanih demo snimaka. Inspirisan velikim muzičkim zvezdama na našim prostorima, odlučio sam i sam da zagazim u svet muzike dublje i ostavim trag - istakao je Šćepan za "Večernje novosti".
Naravno, sve to ne bi bilo izvodljivo bez Aleksandra Sofronijevića, koji je prepoznao moje zalaganje i pružio sansu da zajedničkim snagama uđemo u sve ovo, a posebno bih odao veliku zahvalnost izvršnom producentu i aranžeru svih mojih pesama sa albuma Relji Jakovljeviću.
Nadam se da je ovo tek početak velikih stvari - rekao nam je mladi pevač, koji je sve pesme objavio u produkciji Aleksandra Sofronijevića.
- Dosta ljudi iz sveta muzike je prepoznalo moj rad i podržalo me, što me je dodatno motivisalo da jos više i bolje radim u budućnosti. Imao sam i pomoć poznatog i uspešnog kreatora i stiliste Bate Spasojevića, koji je izdvojio svoje vreme i obukao me za većinu mojih spotova, na čemu sam mu izrazito zahvalan. Prvi deo albuma je doneo pet pesama, tri solo i dve sa mojom lepšom polovinom Jovanom Mitrekanić, koju publika prepoznaje kao Vanu, a koja je jako talentovana i brzo se uklopila u svet muzike, očekujte i njenu solo pesmu uskoro. Drugi deo albuma bi trebalo da ima bar još jedan duet, a o kome je reč, ne bih još otkrivao, neka to bude iznenađenje.
BONUS VIDEO:
GRADILA SAM KARIJERU ČISTO I POŠTENO | "Novosti" intervju | Ana Bekuta
Preporučujemo
BILO JE TEŠKO, ALI NjIHOVA ENERGIJA: Boban Rajović pevao pod visokom temperaturom (FOTO)
12. 08. 2025. u 20:40
ANA BEKUTA GOŠĆA "NOVOSTI": Sve sam radila čisto i pošteno (FOTO/VIDEO)
12. 08. 2025. u 17:00
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)