SVI MRZE PONEDELJAK, A ON GA OBOŽAVA: Mladom pevaču je za to pomogao Aca Sofronijević (FOTO)

Dušan Cakić

13. 08. 2025. u 19:20

PONEDELjAK je većini ljudi, zbog početka radne nedelje, prilično mrzak dan, ali ne i mladom pevaču Šćepanu Kneževiću, koji je prošle godine, kao novo ime na domaćoj sceni, osvojio brojne slušaoce, a ovog leta je upravo pomenuti dan izabrao za objavljivanje svojih novih pesama

Foto: Vuk Nedeljković Debugg

Šćepan, inače poznat i kao maneken, bio je veoma vredan, te je svakog ponedeljka izbacivao po jednu numeru.

Okupio sjajan tim saradnika, a snimljeni su i spotovi za pesme čiji originalni nazivi već svedoče o kreativnosti: "Tropski", "Proklet mlad", "Hijena", "Budi na noć", "Burundi".

- Moj prvi album "Proklet mlad" je nastao nakon mog visegodisnjeg bavljenja muzikom i mnogobrojnih sačuvanih demo snimaka. Inspirisan velikim muzičkim zvezdama na našim prostorima, odlučio sam i sam da zagazim u svet muzike dublje i ostavim trag - istakao je Šćepan za "Večernje novosti".

Naravno, sve to ne bi bilo izvodljivo bez Aleksandra Sofronijevića, koji je prepoznao moje zalaganje i pružio sansu da zajedničkim snagama uđemo u sve ovo, a posebno bih odao veliku zahvalnost izvršnom producentu i aranžeru svih mojih pesama sa albuma Relji Jakovljeviću.

Nadam se da je ovo tek početak velikih stvari - rekao nam je mladi pevač, koji je sve pesme objavio u produkciji Aleksandra Sofronijevića.

- Dosta ljudi iz sveta muzike je prepoznalo moj rad i podržalo me, što me je dodatno motivisalo da jos više i bolje radim u budućnosti. Imao sam i pomoć poznatog i uspešnog kreatora i stiliste Bate Spasojevića, koji je izdvojio svoje vreme i obukao me za većinu mojih spotova, na čemu sam mu izrazito zahvalan. Prvi deo albuma je doneo pet pesama, tri solo i dve sa mojom lepšom polovinom Jovanom Mitrekanić, koju publika prepoznaje kao Vanu, a koja je jako talentovana i brzo se uklopila u svet muzike, očekujte i njenu solo pesmu uskoro. Drugi deo albuma bi trebalo da ima bar još jedan duet, a o kome je reč, ne bih još otkrivao, neka to bude iznenađenje.

 

