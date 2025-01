GLUMICA SKARLET JOHANSON PODELILA ŠOKANTNO PRIZNANJE: Ovo je razlog zbog kog nema društvene mreže (FOTO/VIDEO)

SKARLET Ingrid Johanson je američka glumica, najplaćenija na svetu po procenama iz 2018. i 2019. godine, koja se više puta nalazila na Forbsovoj listi "100 slavnih".

Foto: Profimedia

Tajms ju je proglasio jednom od 100 najuticajnijih ljudi na planeti, 2021. godine. Diva je osvojila dve nominacije za Oskara, tri nominacije za Zlatnog Globusa i dve za SAG nagrade.

Glumica i njen suprug, zvezda SNL-a, Kolin Jost, ponosni su roditelji Rouz (10) i Kosma (3), ali nedavno pojavljivanje u emisiji "Today Show" pokazalo je da imaju veoma različite pristupe roditeljstvu. Rouz je ćerka Skarlet i njenog bivšeg muža Romena Dorijaka, ali i dalje voli da provodi vreme sa novim mužem svoje majke.

Foto: EPA

Ako ste videli Skarlet Johanson kako igra Crnu udovicu, u bilo kojem od Marvelovih filmova, znate da je u borbenoj formi. Ali ispostavilo se da zapravo „nikada nije bila u teretani“ pre nego što se prijavila za „Iron Man 2“.

- Imala sam 24 godine. To mi je promenilo život na mnogo načina, promenilo je čitav moj pogled na vežbanje. Sada sam jača i sposobnija nego što sam bila pre deset godina, što je tako sjajno.

Zvezda je sebe opisala kao nekoga ko uživa dok vežba. Ali kao i svi mi, ona ima dane kada se ne oseća motivisano.

FOTO: Profimedia

Mentalno zdravlje

- Treniranje onoliko puta nedeljno koliko mogu, održava me mentalno zdravom i uravnoteženijom. To ide daleko. Zato što ne spavam onoliko koliko bi trebalo, jedem prekasno, volim da popijem čašu vina na kraju dana. Nemam vremena da se držim neke lude dijete, osim ako neko ne pravi hranu za mene, a ja sam veoma neobična osoba. I zato mislim da je moja glavna stvar da se trudim da radim fizičke vežbe kad god mogu, tokom nedelje, jer to pomaže mom mentalnom blagostanju - bila je iskrena glumica.

Foto: EPA

Skarlet nema društvene mreže

A postoji još jedna stvar koja doprinosi - Skarlet nema društvene mreže.

- Ja sam prekrhka za društvene mreže. Moj ego je tako osetljiv. Moj mozak je osetljiv, poput nežnog cveta. Dovoljno sam anksiozna, to bi samo pogoršalo stanje. Imala sam Instagram tri dana i kada sam shvatila da provodim dvadeset minuta dnevno gledajući tuđi život, život ljudi koje ne poznajem, gledajući prijatelja od mog prijatelja, njegovog pit bula i dve ćerke, bila sam u fazonu "protraćila sam 17 minuta svog života". Osetila sam kako to utiče na mene. Treba li i ja da se preselim i uzmem tog psa? Osetila sam kao da propuštam nešto u svom životu - gledajući tuđi. Jednostavno, ne mogu - rekla je.

(Ona)