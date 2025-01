ZIMSKA IDILA: Tanja Savić napunila baterije na skijanju pred nastavak turneje (FOTO)

NAKON trijumfa u Beogradu i Nišu, gde je napunila dvorane bez reklame i stekla zbog toga nadimak srpska Adel, folk zvezda Tanja Savić odlučila je da napravi malu pauzu i ode sa porodicom na zimovanje.

Foto: Privatna arhiva

Od svih zimskih destinacija, muzička zvezda odabrala je Kopaonik, gde je uživala u svemu što srpska planima može da ponudi. Foto: Privatna arhiva

Tanja je poznata kao neko ko voli zimske sportove, pa je tako provela nekoliko dana skijajući se i napunila baterije pred nastavak turneje koja je očekuje. Foto: Privatna arhiva

- Osim što sam se fizički aktivirala i to mi je prijalo, boravak na planini mi je dobro došao da razbistrim misli i saberem utiske o svemu što mi se prethodnih meseci dogodilo. Presrećna sam, pomalo i iznenađena količinom ljubavi koju sam dobila od publike, koju sam im uzvratila i nastaviću da uzvraćam. Hvala onima koji me vole, održali su me u svim vremenima koja su iza mene, a najbolji dani nam, uverena sam, tek predstoje - istakla je Tanja za "Večernje novosti", koju čekaju dva velika koncerta u Kraljevu 6. marta i Novom Sadu 12. aprila, a potom nastavlja turneju "20 godina sa Tanjom", za koju će uskoro objaviti i nove datume.