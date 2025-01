SEĆATE LI SE OVE PESME, BILA JE SVETSKI HIT: Pre 30 godina snimljen je sing koji je pevala cela planeta (VIDEO)

ODAVNO je popularno da slavne ličnosti brinu o siromašnima u Africi.

vikipedia

Čak i pre nego što je Anđelina Džoli usvojila decu sa crnog kontinenta, i pre nego što je Leonardo Dikaprio glumio u filmu o krvavim dijamantima izvezenim iz Zimbabvea, filmske zvezde i muzičari su prikupljali sredstva za siromašne u Africi. Na današnji dan, pre 30 godina, grupa svetski popularnih muzičara "super grupa SAD za Afriku" snimila je hit "We Are the World". Zajedno su je otpevali Majkl Džekson, Pol Sajmon, Tina Tarner, Brus Springstin, Pol Sajmon, Lajonel Riči, Stivi Vonder,Bob Dilan, Rej Čarls i mnoge druge muzičke zvezde tog vremena.

Samo nedelju dana od objavljivanja 7. marta prodato je više od milion ploča. Bio je to najbrže prodavani pop singl u istoriji. We Are the World nije bila obična pesma, već himna koja je ujedinila mnoge u ublažavanju gladi u Etiopiji.

Snimanje pesme koju su napisali Majkl Džekson i Lajonel Riči, počelo je u 20.30 sati 28. januara 1985. Atmosfera je bila vesela, iako je svaki umetnik znao težinu misije. Stivi Vonder se našalio da će on i Rej Čarls sve odvesti kući ako pesmu ne snime odjednom. Desetine najpoznatijih muzičkih zvezda udružile su glasove i instrumente i stigli su do cilja.

Projekat Live Aid realizovan je neverovatnom brzinom - za samo nekoliko meseci, u vreme kada nije bilo ni mejlova, ni mobilnih telefona. A, sve je počelo kada je muzičar Bob Geldof na BBC vestima čuo koliko ljudi je gladno u Africi, posebno u Etiopiji. Pomislio je da bi muzičari mogli da učine nešto kako bi se njihove patnje smanjile.

Legendarni koncert je počeo u podne 13. jula 1985. u Londonu sa fanfarama za princa Čarlsa i princezu Dajanu. Procena je da je TV prenos uživo gledalo milijardu i po gledalaca u 160 zemalja širom sveta, a prikupljeno je više od 110 miliona funti.Bobu Geldofu je naredne godine dodeljena titula viteza u Velikoj Britaniji.