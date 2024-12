FINE MOMKE ŽENE NAPUŠTAJU ZBOG NOVCA: Pevač iz "Zvezda Granda" zbunio publiku - "Sve je napisano po istinitom događaju"

HANADA DžEHVEROVIĆA je publika tokom „Zvezda Granda“ zapamtila po energičnim i autentičnim nastupima, a sad je sve zbunio novom pesmom koja je, kako je rekao, nastala po istinitom događaju.

I promena muzičkog žanra iznenadila je njegove fanove, a još više tekst i naziv pesme „Retardinjo“ koja je izazvala polemiku na društvenim mrežama.

Pevač ističe da oni koji su bili na njegovom nastupu znaju da on peva, bukvalno, sve.

-Da, mnogi me znaju po tom tvr]em zvuku, ali ono što mnogi ne znaju jeste da volim da pevam sve. Za mene postoji dobra i loša pesma, žanrovi su tu samo kako bi se napravila razlika u načinu izvođenja muzike. Ja kad nešto čujem, kad mi se svidi, ja ću to da snimim. U mojih sedam pesama koliko ih trenutno imam možete da čujete tu raznolikost, to će se tako i nastaviti. Takav sam i na „terenu“, pevam bukvalno sve– rekao je Hanad.

Njegova najnovija pesma pod nazivom „Retardinjo“ izazvala je brojne komentare. I dok su mu fanovi poručili da ima veoma zanimljiv naziv numere i da jedva čekaju da je čuju, drugi njegov potez smatraju veoma hrabrim, a pomalo i nepromišljenim.

-Naslov jeste malo čudan. Naravno, da nismo, ni ne želimo nikoga da uvredimo. Svako ko je poslušao pesmu, siguran sam da mu je jasno da se pesma nije ni mogla drugacije da se zove– objasnio je Džehverović za Grand.

Pevač ističe da većina današnjeg društva može da se pronađe u pesmi, jer govori ne samo o ljubavnim temama, već i sve ćešćoj materijalizaciji života i ljubavnih odnosa.

-Pesma je nastala po istinitom događaju. Ne konkretno iz mog života, ali rekao bih iz života mnogih. Pa mislim da se, nažalost, veliki broj muškaraca može pronaći u ovome. Mnoge normalne, fine momke, žene napuštaju zbog novca, idu za bogatijim likovima, „trče“ za materijalnim. Toga sve češće ima, nažalost. U ovoj smo pesmi, eto, napravili neki „happy end“, gde momak koji je ostavljen ostvari i to materijalno, pa devojka žali što ga je ostavila. Mislim da ima na hiljade ovakvih slučajeva– zaključio je Hanad.

